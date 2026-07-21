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Roma

Man United, accelerata per Koné: la Roma aspetta l’affondo decisivo

I Red Devils accelerano sul centrocampista francese dopo i primi colpi estivi. Intanto Vitek apre alla cessione per trovare continuità.

Lug 21, 20261 Lettura
Kenan Yildiz of FC Juventus under pressure from Manu Kone of AS Roma during the match of 16th day of the Serie A Championship between F.C. Juventus and A.S.Roma at the Allianz Stadium on Dec 20, 2025 in Turin, Italy. during Juventus FC vs AS Roma, Italian soccer Serie A match in Torino, Italy, December 20 2025

Il Manchester United continua a muoversi con decisione sul mercato per completare la rosa a disposizione di Michael Carrick. Dopo aver inaugurato il precampionato con la sconfitta in amichevole contro il Wrexham e il debutto del nuovo acquisto Andrey Santos, il club inglese è pronto a concentrare le proprie attenzioni su un altro rinforzo per il centrocampo. Nonostante gli arrivi già ufficializzati di Santos, Youri Tielemans e Karl Darlow, oltre alle partenze di Casemiro e Jadon Sancho, la dirigenza ritiene necessario inserire un ulteriore elemento di qualità e fisicità in mediana.

Koné è la priorità per il centrocampo

Sfumata definitivamente la possibilità di arrivare a Ederson, il nome in cima alla lista dello United è ora quello di Manu Koné. Il centrocampista francese della Roma rappresenta il profilo ideale individuato dalla dirigenza inglese, che sarebbe pronta a presentare una prima proposta ufficiale nelle prossime ore.

Il club giallorosso, però, non intende fare sconti e valuta il giocatore non meno di 50 milioni di euro, cifra che garantirebbe una consistente plusvalenza rispetto all’investimento sostenuto per acquistarlo. Reduce da un positivo Mondiale 2026 con la Francia, dove ha trovato spazio in cinque occasioni, Koné aveva rinviato qualsiasi decisione sul proprio futuro fino al termine della competizione. Adesso i margini per un trasferimento in Premier League appaiono sempre più concreti.

Vitek vuole giocare con continuità

Parallelamente alle trattative in entrata, il Manchester United è chiamato a definire anche il futuro di alcuni giovani della rosa. Tra questi c’è Radek Vitek, protagonista di una stagione convincente in prestito al Bristol City e impiegato nella ripresa dell’amichevole contro il Wrexham.

Il portiere ceco ha ribadito pubblicamente la volontà di trovare una squadra che gli permetta di giocare con regolarità, lasciando intendere di essere pronto a valutare nuove opportunità. La società analizzerà le offerte che arriveranno nelle prossime settimane, decidendo se optare per una cessione a titolo definitivo oppure per un nuovo prestito che favorisca il percorso di crescita del classe 2003.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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