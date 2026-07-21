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Como

Como su Kean, la Fiorentina fissa il prezzo: servono 40 milioni

Il club lariano valuta l’attaccante viola per rinforzare il reparto offensivo di Fabregas. Sul tavolo anche il possibile investimento per Chalobah.

Lug 21, 20261 Lettura
Moise Kean of ACF Fiorentina reacts during Serie A 2025/26 football match between AC Milan and ACF Fiorentina at San Siro Stadium in Milan

Il Como punta Moise Kean per alzare il livello dell’attacco in vista della nuova stagione. Il centravanti della Fiorentina rappresenta più di una semplice suggestione: il club lariano starebbe infatti valutando concretamente l’operazione, anche se la richiesta economica dei viola resta elevata.

Kean convince Fabregas

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il profilo dell’attaccante classe 2000 piace particolarmente a Cesc Fabregas. Velocità, forza fisica, attacco della profondità e capacità di partecipare al pressing rendono Kean un giocatore adatto al sistema del tecnico spagnolo.

La Fiorentina, dopo la scadenza della clausola rescissoria da 72 milioni di euro, valuterebbe ora il cartellino dell’azzurro circa 40 milioni. Al momento non sarebbe ancora iniziata una trattativa ufficiale, ma il Como continua a monitorare la situazione.

Como attivo anche per Chalobah

Il club lariano lavora anche sul reparto difensivo. Tra gli obiettivi figura Trevoh Chalobah, per il quale il Chelsea chiederebbe una cifra complessiva vicina ai 40 milioni di euro, bonus compresi. Chiudere entrambe le operazioni richiederebbe un investimento molto importante, ma confermerebbe le ambizioni europee della società.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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