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Roma

Roma, svelata la nuova maglia: tradizione, virtù e innovazione

Adidas presenta la divisa casalinga dei giallorossi per la stagione 2026/27: torna lo Stemma della Tradizione e debutta un design ispirato alla storia della Capitale.

Lug 22, 20261 Lettura

L’AS Roma e adidas hanno ufficialmente presentato la nuova maglia Home 2026/27, una divisa che unisce tradizione e innovazione celebrando il concetto di “Virtus”, valore simbolo della cultura romana che rappresenta coraggio, forza e determinazione. Il nuovo kit accompagnerà la squadra nella prossima stagione, mantenendo un forte legame con la storia del club e con l’identità giallorossa.

Design ispirato alla tradizione giallorossa

La nuova maglia Home si distingue per un’estetica essenziale ma d’impatto, caratterizzata dalle iconiche tonalità rosso e giallo che da sempre identificano la Roma. A impreziosire il kit è il ritorno dello Stemma della Tradizione, posizionato sul petto all’altezza del cuore e già protagonista nella stagione 2023/24, quando fu indossato nel derby vinto 1-0 contro la Lazio il 6 aprile 2024.

Il design punta su linee pulite e dettagli ricercati, mentre sul retro del girocollo compare la scritta “CON TUTTE LE NOSTRE FORZE”, messaggio che richiama il senso di appartenenza e il profondo legame tra il club, la città e i suoi tifosi.

Tecnologia CLIMACOOL+ per le massime prestazioni

Oltre all’aspetto estetico, adidas ha sviluppato la nuova divisa con particolare attenzione alle performance sportive. La maglia è realizzata con tessuti leggeri e strutture ingegnerizzate in 3D, progettati per offrire una vestibilità ottimale, maggiore comfort e completa libertà di movimento durante il gioco.

La tecnologia CLIMACOOL+ garantisce un’elevata capacità di assorbimento del sudore, contribuendo a mantenere i calciatori freschi e asciutti anche nelle fasi più intense della partita. Le zone in mesh distribuite strategicamente favoriscono inoltre la circolazione dell’aria, migliorando traspirabilità e comfort per tutti i 90 minuti.

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