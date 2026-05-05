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Roma

Gasperini avverte la Roma:“Serve chiarezza o vado via”

Dopo il 4-0 alla Fiorentina, il tecnico giallorosso lancia un messaggio forte sul futuro e sulla gestione del club.

Mag 5, 20261 Lettura
23.08.2025 Roma vs Bologna (Serie A) Sport; Calcio; 1° Giornata Nella foto: Gian Piero Gasperini (Foto Gino Mancini)

Dopo il netto 4-0 contro la Fiorentina, Gian Piero Gasperini accende i riflettori sul suo futuro alla Roma con dichiarazioni tutt’altro che banali. Il tecnico giallorosso, protagonista del rilancio in chiave Champions, ha parlato con fermezza chiedendo chiarezza alla società e difendendo con forza il valore della squadra.

Nel post-partita dell’Olimpico, Gasperini non si nasconde e affronta il tema della programmazione: “Bisognerà evitare i disguidi che ci sono stati, servirà maggiore chiarezza”, sottolineando come alcune situazioni interne non siano state gestite al meglio. Il tecnico difende poi il gruppo: “Dispiace che si pensi sia una squadra da sesto posto: questo è un gruppo forte, che ci mette sempre la faccia e non si tira mai indietro”. Parole che suonano come una presa di posizione netta contro chi mette in discussione il valore della rosa.

Gasperini insiste su un concetto chiave: la continuità. Per l’allenatore, infatti, questi valori non devono essere smantellati, evitando rivoluzioni poco chiare sul mercato. Poi arriva la stoccata più pesante, destinata a far discutere: “Io lavoro con le mie idee. Se devo farlo con quelle degli altri, meglio trovarmi un altro posto”. Un messaggio diretto alla dirigenza, che apre interrogativi sul futuro della panchina giallorossa nonostante i risultati positivi. La sensazione è che le prossime settimane saranno decisive: la corsa Champions passa dal campo, ma il destino di Gasperini si giocherà anche fuori.

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