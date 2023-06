Europei Under 21: Italia ko tra le polemiche, vince l’Inghilterra

Entrano sempre più nel vivo gli Europei Under 21 in fase di svolgimento in Romania e Georgia. Seconda giornata che ha visto l’esordio dei Gironi C e D, con le gare : Repubblica Ceca – Inghilterra, Germania – Israele , Norvegia Svizzera e soprattutto l’esordio degli Azzurri guidati da Nicolato impegnato contro la Francia. Nel Gruppo C tutto facile per l’Inghilterra di Sua Maestà Re Carlo, che liquida con un secco 2-0 la Repubblica Ceca, entrambe le reti degli inglesi sono arrivate nella seconda frazione di gioco. Ad inizio ripresa (47′) infatti è stato Jacob Ramsey a siglare il vantaggio, mentre il raddoppio è arrivato in pieno recupero (94′), firmato da Emil Smith-Rowe.

Molto interessante il match che opponeva la Germania campione in carica, ad Israele reduce dall’ottimo Mondiale Under 20,gara che non tradisce le aspettative tanto che al triplice fischio il risultato è di 1-1. Le due reti arrivano con un botta e risposta nella prima frazione di gioco, al 20′ Turgeman porta in vantaggio Israele, la Germania campione in carica non ci sta e risponde con Bisseck (nel mirino dell’Inter) al 26′ ha. Il copione non cambia nella ripresa, infatti nonostante Israele giochi con l’uomo in meno per l’espulsione di Kartsev, la selezione mediorientale fa buona guardia evitando che la nazionale tedesca prenda il sopravvento, portando cosi un buon punto in classifica, che vede l’ Inghilterra prima con 3 punti,inseguita da Germania e Israele con 1 punto, quarta la Repubblica Ceca con 0.

Parte bene anche la Svizzera nel Gruppo D, che nel pomeriggio liquida in rimonta per 2-1 la Norvegia, selezione scandinava passa in vantaggio con Ceide (militante nel Sassuolo) che al 19’ firma il momentaneo 1-0. La risposta della selezione elvetica non si fa attendere ed al 36’ pareggia i conti con Ndoye che spedisce la prima frazione agli archivi con il risultato di 1-1. Nella ripresa la Svizzera parte forte, tanto che al 10’ trova la rete del definitivo 2-1 con Imeri, che consente alla selezione elvetica di portarsi a quota 3 punti ed intravvedere i quarti di finale e magari il pass per le Olimpiadi del prossimo anno.

A chiudere il quadro della prima giornata degli Europei è il big match tra Francia ed Italia, il match parte sottoritmo infatti per ben 21 minuti non regala alcuna emozione, ma al 22’ un’improvvisa fiammata transalpina spezza l’equilibrio del match, Kalulu serve e Muinga di tacco spalle alla porta firma il momentaneo 1-0 per i galletti. L’Italia accusa il colpo ma reagisce ed al 36’ sugli sviluppi di un calcio di punizione trova il pari, Tonali pennella e Pellegri firma il momentaneo 1-1 che spedisce il primo tempo agli archivi. Nella ripresa l’Italia parte più tonica, ma nel momento migliore arriva una seconda fiammata transalpina, il direttore di gara non fischia un fallo per gli azzurri a centrocampo lasciando proseguire l’azione, la palla arriva ad Udogie, ma il giocatore dell’Udinese s’incarta sulla pressione di Barcola tanto da perdere la palla e consentendo al giocatore francese la possibilità di firmare il 2-1.

Gli azzurri non restano alla finestra tanto che all’80’ vanno vicino al pari, Miretti calcia addosso al portiere, Chevalier si ripete su Ricci e Cancellieri che calciano a rete successivamente. La pressione azzurra sale ed all’88’ Cancellieri sfiora il pari, Gnonto calcia in diagonale, il portiere transalpino respinge, Cancellieri clamorosamente a porta vuota fallisce il pari. E’ il preludio al gol che arriva al 92’ con Bellanova, il giocatore dell’Inter di testa spedisce il pallone in porta, il quale prima scheggia il palo poi varca la linea di porta come dimostrato dalle immagini tv,ma clamorosamente il direttore di gara non accorda la rete aprendo di fatto la strada la successo per la Francia ed al tempo stesso ad una lunga coda di polemiche. Dunque per gli azzurri di Nicolato è già tempo di pensare al match di domenica sera, quando affronteranno la Svizzera prima insieme alla Francia, gara che gli azzurri dovranno per forza di cose vincere se non vorranno dire addio al sogno delle Olimpiadi.

Gruppo C

Repubblica Ceca- Inghilterra: 1-2

Germania – Israele: 1-1

Gruppo D

Norvegia – Svizzera: 1-2

Francia – Italia: 2-1