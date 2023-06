Europei Under 21: L’Italia rialza la testa, Francia e Inghilterra ai quarti

Dopo le qualificazioni ai quarti di finale di Spagna ed Ucraina, e le conseguenti eliminazioni di Croazia e Romania, a completare il quadro della seconda Giornata nonché penultima della fase a gironi, sono il Gruppo C ed il Gruppo D. Ad aprire la danze nel raggruppamento C è il match tra la Repubblica Ceca sconfitta nell’esordio per mano dell’Inghilterra, che incrocia una Germania campione in carica ma bloccata sul pari da Israele sempre nella prima giornata. Dopo mezz’ora, a spezzare l’equilibrio del match è la selezione ceca che al 33’ passa in vantaggio con Sejk, la reazione tedesca arriva al 70’ con Stiller che sfruttando l’assist di Matriciani, porta il risultato sul momentaneo 1-1. La Repubblica Ceca non ci sta ed all’87’ trova la rete del definitivo 2-1 con Vitik, risultato che consente alla selezione ceca di volare a quota 3 punti, agganciare il secondo posto e giocarsi il tutto per tutto contro Israele nell’ultima gara della fase a giorni. Nessun problema per l’Inghilterra, i ragazzi di Sua Maestà Re Carlo, dopo la vittoria nella gara d’esordio si ripetono anche nella seconda giornata, liquidando con un secco 2-0 la pratica Israele, grazie alle reti di Gordon al 16’ a cui ha fatto seguito quella di Rowe al 68’. Risultato che consente alla selezione britannica non solo di essere prima nel girone, ma di raggiungere Spagna ed Ucraina ai quarti di finale con un turno d’anticipo.

Non meno spettacolare il Girone D, dove ad aprire la seconda giornata è lo scontro diretto nonché derby tra Svizzera ed Italia, gli ultimi precedenti con la selezione elvetica non hanno sorriso agli azzurri di Mancini, costretti poi al playoff mondiale,discorso diverso per gli Europei dove sempre gli azzurri di Mancini superarono la selezione elvetica senza problemi. Dunque i ragazzi di Nicolato scendono in campo con un unico obiettivo: vincere per trovare i punti necessari con cui riaprire il discorso qualificazione, e spezzare la maledizione creatasi negli ultimi incroci. Parte forte l’Italia che torna ad essere la stessa vista ai recenti mondiali argentini, tanto che al 8’ pennellata di Tonali su calcio d’angolo (diventato il calciatore italiano più pagato della storia, ed ora la speranza che in Inghilterra possa ripercorrere le stesse orme di Zola e Vialli) Pirola di testa firma il momentaneo 1-0. Trascorro 5 minuti e gli azzurri tornano nuovamente pericolosi in verticale, tanto che sugli sviluppi di un cross, Gnonto stacca di testa il portiere elevetico para, ma l’attaccante azzurro ex Zurigo, è pronto a ribadire in rete il 2-0. La Svizzera reagisce tanto da rendersi pericolosa in un paio di circostante colpendo anche una traversa su calcio di punizione, ma a primo tempo quasi scaduto Parisi firma il 3-0. Nella ripresa la Svizzera torna in campo con un altro piglio ed al 45’, dalla distanza Imeri spedisce il pallone la dove Carnesecchi pur volendo non può arrivarci, portando il risultato sul 2-1. La rete da vigore alla selezione elvetica che al 52’ accorcia le distanze con Amdouni, che di sinistro firma la rete del 3-2. La Svizzera ci crede rendendosi pericolosa a più riprese, l’Italia si fa viva solo a metà del secondo tempo, ma nonostante la buona volontà degli elvetici, al triplice fischio il risultato resta invariato con gli azzurri che si portano a quota 3 punti e come la Svizzera si giocheranno la qualificazione nella terza ed ultima giornata della fase a giorni.

A chiudere il quadro della seconda giornata è il match tra Norvegia e Francia, la prima frazione di gioco si chiude con il risultato di 0-0, questa lascia ben sperare la formazione scandinava che regge fino al 57’ della ripresa, quando Olise firma la rete del definitivo 1-0 per la selezione transalpina, che vola a quota 6 punti raggiungendo Spagna, Ucraina ed Inghilterra ai quarti di finale con un turno d’anticipo, discorso diverso per la Norvegia che con un turno d’anticipo lascia l’Europeo e questo fa ben sperare gli azzurri che potrebbero incontrare una formazione ormai demotivata nella terza ed ultima giornata della fase a gironi, anche se la voglia di far bene e di riscatto della Norvegia non va sottovalutata