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Serie A

Figc, al via l’Assemblea Elettiva: sfida tra Malagò e Abete

I delegati chiamati a scegliere il nuovo presidente federale dopo le dimissioni di Gravina. In programma anche l’elezione dei consiglieri federali.

Giu 22, 20261 Lettura

È ufficialmente iniziata, in seconda convocazione presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria di Roma, l’Assemblea Elettiva della FIGC che porterà alla nomina del nuovo presidente federale. I delegati sono chiamati a esprimere la propria preferenza tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, i due contendenti alla successione di Gabriele Gravina, che ha lasciato l’incarico nelle scorse settimane.

All’arrivo nella sede dell’assemblea, Malagò e Abete si sono salutati con una stretta di mano, confermando il clima di rispetto reciproco che ha caratterizzato la campagna elettorale e l’avvicinamento al voto. Un segnale di distensione in una giornata destinata a segnare il futuro del calcio italiano.

Il nuovo presidente della FIGC sarà eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, mentre saranno esclusi dal conteggio i voti nulli. Un meccanismo che rende particolarmente importante ogni preferenza espressa dai delegati delle diverse componenti federali. Oltre all’elezione del numero uno della Federazione, l’assemblea procederà anche alla nomina dei consiglieri federali, chiamati ad affiancare il futuro presidente nella gestione del prossimo ciclo istituzionale.

L’esito della votazione definirà la nuova guida della FIGC in una fase particolarmente delicata per il movimento calcistico nazionale. Il presidente eletto avrà il compito di affrontare temi centrali come lo sviluppo del calcio italiano, i rapporti con le leghe e la programmazione delle attività federali, tracciando la rotta per i prossimi anni.

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Redazione

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