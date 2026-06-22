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Roma

Roma, le amichevoli estive in vista della nuova stagione

Giu 22, 20261 Lettura

La qualificazione alla prossima Champions League ha donato alla Roma nuova linfa agonistica. La società e la dirigenza vogliono farsi trovare prontissimi ed insieme al tecnico Gian Piero Gasperini stanno organizzando la stagione che verrà per raccogliere i frutti migliori da regalare ai propri tifosi. La prima parte del raduno verrà svolto tra le mura amiche di Trigoria il 13 luglio con già tre amichevoli in programma; mentre per la prima uscita dell’anno calcistico l’ostilità in campo sarà contro il Trastevere per la seconda partita la scelta è tra la Boreale e la Primavera – non è escluso a priori che vengano disputati entrambe le sfide. Per concludere la prima tranche bisognerà attendere il 26 luglio quando ci sarà l’ormai consueto match contro il Cannes – compagine transalpina di proprietà della famiglia Friedkin. La seconda parte del raduno pre-season vedrà i giallorossi volare alla volta del Regno Unito dove in Galles verrà alzata l’asticella delle amichevoli per entrare in clima campionato. Il primo agosto la gara contro il Cardiff aprirà le danze, musica che continuerà il 4 dello stesso mese quando la Roma giocherà contro il Newport County. L’8 agosto ci sarà la sfida contro il Brighton ed il giorno di Ferragosto i capitolini giocheranno contro il Borussia Dortmund in una vera e propria partita dal profumo di Coppa dei Campioni.

Amichevoli estive
Trastevere (data da definire)
Boreale/Roma Primavera (data da definire)
Cannes (26/7)
Cardiff (1/8)
Newport County (4/8)
Brighton (8/8)
Borussia Dortmund (15/8)

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Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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