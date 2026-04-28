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Premier League

Il Man United batte il Brentford 2-1 e blinda la Champions

Nel posticipo della 34^ giornata di Premier League il Manchester United piega il Brentford 2-1 e sale al 3° posto, utili per andare in Champions League. Nella prima frazione i Red Devils vanno in doppio vantaggio in apertura, al minuto 11, con Casemiro e in chiusura di primo tempo, al 43’ minuto, con Sesko. Nella ripresa arriva il gol del Brentoford che accorcia le distanze

Apr 28, 20261 Lettura
Manchester United's Benjamin Sesko (centre) celebrates scoring their side's third goal of the game with team-mates Diogo Dalot (left) and Matheus Cunha during the Premier League match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Sunday March 15, 2026.

Nel posticipo della 34^ giornata di Premier League, il Manchester United ha battuto 2-1 il Brentford. Monday Night di marca Manchester: infatti i Red Devils sono avanti, già nei primi minuti del primo tempo con le reti di Casemiro al 11′ minuto, e di Sesko che raddoppia sul finire della prima frazione al minuto 43. Nel finale della ripresa il Brentford accorcia le distanze con Jensen.

MANCHESTER UNITED-BRENTFORD 2-1

Nel posticipo della 34^ giornata di Premier League, il Manchester United nonostante le difficoltà ma con pragmatismo, batte il Brentford 2-1 all’Old Trafford e consolida il terzo posto in classifica. Nel Monday Night i Red Devils chiudono la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Casemiro, in apertura, al minuto 11, e di Sesko in chiusura di tempo, al minuto 43. Di Jensen a tre minuti dalla fine la rete della bandiera del Brentford. Con 61 punti, i Red Devils sono a +3 sulla coppia composta da Liverpool 4° e Aston Villa 5°, e sono quasi certo di rientrare tra i primi cinque in modo da conquistare la qualificazione in Champions League. A quattro giornate dalla fine il Brighton è sesto a -11 dal Manchester United, mentre il Brentford è nono con 48 punti. Domenica i Red Devils ospiteranno il Liverpool all’Old Trafford per uno dei top big match del campionato.

                                                                      

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