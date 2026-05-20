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Premier League

Il City pareggia e consegna il titolo all’Arsenal. Spurs non ancora salvi

Nelle partite valide per la 37^ giornata di Premier League storica prima volta per il Bournemouth in Europa: la squadra di Iraola blinda il sesto posto e spera nell'Aston Villa per la Champions, di fronte alza bandiera bianca il Manchester City, che non va oltre il pari sul campo del Bournemouth e con una giornata di anticipo consegna il titolo di campione d'Inghilterra all'Arsenal.  Il Tottenham di De Zerbi non è ancora salvo: gli Spurs cadono con il Chelsea e tengono in corsa il West Ham

Mag 20, 20262 Lettura
ISTANBUL, TURKEY - JUNE 10: Pep Guardiola, Manager of Manchester City, gives the team instructions during the UEFA Champions League 2022/23 final match between FC Internazionale and Manchester City FC at Atatuerk Olympic Stadium on June 10, 2023 in Istanbul, Turkey. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nelle partite valide per la 37^ giornata di Premier League storica prima volta per il Bournemouth in Europa: la squadra di Iraola blinda il sesto posto e spera nell’Aston Villa per la Champions, di fronte alza bandiera bianca il Manchester City, che non va oltre il pari sul campo del Bournemouth e con una giornata di anticipo consegna il titolo di campione d’Inghilterra all’Arsenal.Il Tottenham di De Zerbi non è ancora salvo: gli Spurs cadono con il Chelsea e tengono in corsa il West Ham

Nelle partite valide per la 37^ giornata di Premier League, alza bandiera bianca il Manchester City, che pareggia sul campo del Bournemouth e con una giornata di anticipo consegna il titolo di campione d’Inghilterra all’Arsenal, che torna a trionfare in Premier League 22 anni dopo i successi degli ‘invincibili’ di Arsene Wenger. Festa per i padroni di casa di Iraola, che blindano la prima storica qualificazione europea, ma che ora dipendono esclusivamente dall’Aston Villa per poter sognare addirittura la Champions. Il Chelsea supera 2-1 il Tottenham nel derby di Londra e rimanda l’appuntamento con la salvezza matematica per la squadra di De Zerbi, che resta a +2 sul West Ham a una giornata dalla fine. Reti per i ‘Blues’ di Enzo Fernandez e Andrey Santos, per gli ‘Spurs’ inutile la rete di Richarlison. Nel prossimo turno il Tottenham ospiterà l’Everton, mentre il West Ham riceverà il Leeds. Il Chelsea, attualmente ottavo, si giocherà all’ultima giornata un posto in Europa League o Conference League con Sunderland, Brentford e Brighton.

BORNEMOUTH-MANCHESTER CITY 1-1

Al Vitality Stadium è partita vera, perché il Manchester City scende in campo senza paturnie e convinto di poter tenere ancora in vita il campionato e perché il Bournemouth gioca per alimentare il sogno Champions. La squadra di Guardiola ci prova sin dal primo minuto, ma seguendo il leit-motiv di questa stagione senza titoli spreca troppo e finisce per pagare dazio praticamente alla prima occasione concessa: il gol al 39′ minuto di Kroupi sblocca il risultato e si rivelerà decisivo. Nella ripresa, infatti, nonostante la rivoluzione operata da Guardiola in termini di sostituzioni non produce l’effetto sperato: Haaland trova il pari, ma solamente nel recupero. Non basta però: a far festa è l’Arsenal.

CHELSEA-TOTTENHAM 2-1

A Stamford Bridge uno dei derby più sentiti di Londra ha visto il successo dei padroni di casa del Chelsea sul Tottenham di De Zerbi per 2-1. Gli Spurs non possono ancora festeggiare la salvezza. Gli uomini di De Zerbi sfiorano il vantaggio in avvio con il colpo di testa di Tel che si stampa sul palo, poi però al 18’ minuto Enzo Fernandez trova un eurogol da fuori area che porta avanti di Blues. L’argentino pareggia il conto dei legni colpiti al 29’ minuto, quando trova l’incrocio dei pali da posizione defilata. Dopo l’intervallo i padroni di casa sono avanti, e al 67’ minuto trovano anche il raddoppio: ancora Enzo Fernandez protagonista, questa volta con l’assist per Andrey Santos. Al 74’ minuto Richarlison accorcia le distanze, infiammando l’ultimo quarto d’ora. Gli ospiti ci provano fino in fondo, senza però riuscirci. Il Chelsea vince 2-1 e si avvicina alla qualificazione in Conference League, mentre il Tottenham deve rimandare la salvezza all’ultima giornata: gli Spurs ospitano l’Everton, il West Ham (sotto di due punti) ospita invece il Leeds.

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