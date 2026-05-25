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Premier League

De Zerbi salva gli Spurs, West Ham retrocesso! Chelsea niente coppe

Nella 38^ e ultima giornata di Premier League l’Arsenal scende in campo da campione dopo 22 anni. De Zerbi salva gli Spurs: il gol di Palhinha tiene il Tottenham nella massima serie e fa retrocedere il West Ham. Emery rovina la festa a Guardiola. Chelsea fuori dalle coppe: harakiri Blues sul campo del Sunderland. Ora si prepara l’era di Xabi Alonso

Mag 25, 20262 Lettura
Mandatory Credit: Photo by Jean Catuffe/DPPI/Shutterstock (15940518av) Coach of Olympique de Marseille Roberto de Zerbi celebrates the victory following the UEFA Champions League, League phase, MD5 football match between Olympique de Marseille (OM) and Newcastle United on November 25, 2025 at Stade Velodrome in Marseille, France FOOTBALL - CHAMPIONS LEAGUE - MARSEILLE v NEWCASTLE, Marseille, France - 25 Nov 2025

Tutti i verdetti della 38^ ed ultima giornata di Premier League: il Tottenham si salva, De Zerbi piega 1-0 l’Everton e condanna il West Ham alla retrocessione. Svanisce invece il sogno inglese delle sei squadre in Champions League: l’Aston Villa vince 2-1 contro il Manchester City ed è quarto, con il Liverpool quinto. Buio totale in casa Chelsea, che va ko 2-1 sul campo del Sunderland ed è fuori da tutte le competizioni europee per la prossima stagione.

Si salva il Tottenham, West Ham in championship

All’ultima giornata riesce a salvarsi il Tottenham di Roberto De Zerbi, che piega 1-0 l’Everton tra le mura casalinghe grazie alla rete di Palhinha al 43’ minuto e chiude la stagione al 17°. Viene quindi condannato in Championship il West Ham, a cui non basta il 3-0 in casa contro il Leeds nel segno di Castellanos che segna al 67’ minuto, Bowen al 79’ minuto e Wilson, in chiusura, al 94’ minuto. Gli Hammers si uniscono a Burnley e Wolverhampton, già retrocesse da svariate giornate.

La zona Champions ed Europa League

Si spegne all’ultima giornata il sogno inglese di sei squadre in Champions League: l’Aston Villa vince 2-1 con il Manchester City e chiude al quarto posto. Vantaggio Citizens con Semenyo al 23’ minuto, poi la doppietta di Watkins che realizza i gol al 47’ minuto ed al 61’ minuto a completare la rimonta. Ininfluente a quel punto il risultato del Liverpool, che non va comunque oltre l’1-1 contro il Brentford: Schade al 64’ minuto risponde al vantaggio di Jones al 58’ minuto. Si deve quindi accontentare dell’Europa League il Bournemouth, sesto in classifica dopo il pareggio 1-1 col Nottingham Forest: Tavernier al 54’ minuto risponde a Gibbs-White. Con questo risultato, le Cherries volano in Europa League. Il Fulham stende il Newcastle con Diop e Cairney a Craven Cottage, con la squadra di casa che conclude la sua stagione alle spalle del Chelsea all’11° posto in classifica.

Arsenal alza il trofeo della Premier League a Selhurst Park

Il capitano Martin Ødegaard solleva il trofeo per i Gunners dopo la vittoria contro il Crystal Palace nell’ultima giornata della stagione: vincono anche i Gunners di Arteta in casa del Crystal Palace – che disputerà la finale di Conference League contro il Betis il prossimo 27 maggio – per 2-1, con Gabriel Jesus e Madueke; Mateta ha firmato il gol che ha dimezzato il vantaggio, con il punteggio rimasto poi invariato. Il Manchester United vince e convince, conquistando l’ennesima vittoria sotto la guida di Carrick. I Red Devils stendono il Brighton al Falmer Stadium col punteggio di 3-0 grazie alle reti di Dorgu, Mbeumo e Bruno Fernandes. Lo United conclude il campionato al terzo posto in classifica alle spalle di Arsenal e Manchester City a quota 71 punti, conquistando l’accesso diretto in Champions League.

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