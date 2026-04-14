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Champions League

Il programma completo delle gare di ritorno dei quarti di finale

Dopo la gara d’andata, con alcuni verdetti che sembrano già delineati, la Champions League arriva al giro di boa.

Apr 14, 20261 Lettura
MADRID, SPAIN - APRIL 07: Serge Gnabry of FC Bayern Munich is challenged by Kylian Mbappe of Real Madrid during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between Real Madrid CF and FC Bayern München at Estadio Santiago Bernabeu on April 07, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il ritorno dei quarti di finale si apre con il derby spagnolo Atletico Madrid – Barcellona, in programma martedì 14 aprile alle ore 21:00. L’andata ha visto il trionfo degli uomini di Simeone per 0-2 con le reti di Alvarez e Sorloth, complice anche l’espulsione di Cubarsi sul finire del primo tempo, che ha costretto i blaugrana a rimanere in 10 per tutta la seconda frazione. Per accedere alla semifinale, dove si sono fermati lo scorso anno, gli uomini di Flick dovranno compiere una storica rimonta nell’inferno del Wanda Metropolitano, contro un Atletico che ha l’occasione storica di riavvicinarsi al sogno delle Champions League.

In contemporanea Liverpool – Paris Saint – Germain. Lo score vede i campioni d’Europa in vantaggio 2 reti a 0, siglate dai due esterni Doue e Kvaratskhelia protagonisti della grande cavalcata dello scorso anno. Per arrivare di nuovo tra le prime 4, gli uomini di Louis Enrique dovranno resistere alle ambizioni di rimonta dei Reds, attaccati al sogno della Champions in una stagione fin qui anonima e spinti dall’atmosfera magica dell’Anfield Road, e dovranno gestire il doppio vantaggio della gara d’andata, pur avendo un’indole di squadra che non rinuncia mai ad attaccare.

Il mercoledì si apre con Bayern Monaco – Real Madrid alle ore 21:00, revival di tante semifinali passate. L’andata ha visto i bavaresi trionfare al Bernabeu per 1-2, dando l’ennesima dimostrazione dello stato di forma in cui sono, con la possibilità di gestire il vantaggio, seppur minimo, fra le mura amiche. Dall’altra parte gli uomini di Arbeloa sono chiamati a offrire una grande serata di calcio per tentare quella che sarebbe una vera e propria impresa, con i tifosi che si aspettano che le proprie stelle salgano finalmente in cattedra.

In contemporanea Arsenal – Sporting Lisbona, che si presenta come la gara più aperta. I Gunners, che in campionato vivono un momento di flessione che ha finito per riaprire i giochi scudetto, partono dal vantaggio di 0-1 ottenuto all’andata e godono sicuramente di un tasso tecnico superiore, che tendono a sprigionare a maggior ragione a casa propria. Di fronte si presenta però uno Sporting a cui non manca di certo il coraggio e la spregiudicatezza di affrontare la squadra più in forma in Europa e tentare di ribaltare il risultato. D’altronde le squadre portoghesi, hanno già più volte compiuto imprese.

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