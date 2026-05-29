Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Champions League

PSG-Arsenal le probabili formazioni, orario e diretta tv

Alla Puskas Arena i campioni in carica sfidano i Gunners: Luis Enrique contro Arteta per la coppa più prestigiosa

Mag 29, 20261 Lettura
PARIS, FRANCE - MARCH 11: Khvicha Kvaratskhelia of Paris Saint-Germain celebrates scoring his team's fourth goal during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Paris Saint-Germain FC and Chelsea FC at Parc des Princes on March 11, 2026 in Paris, France. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Champions League 2025/2026 arriva al suo ultimo atto con una sfida dal fascino internazionale: saranno PSG e Arsenal a contendersi il trofeo nella finale in programma sabato 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Fischio d’inizio fissato eccezionalmente alle ore 18:00, scelta voluta dall’UEFA per questa edizione della finalissima europea.

I parigini si presentano all’appuntamento da campioni in carica dopo il trionfo della scorsa stagione contro l’Inter, finale dominata che ha regalato al club francese la sua prima storica Champions League. Per il PSG si tratta della terza finale europea negli ultimi anni dopo quella persa contro il Bayern Monaco nel 2020. La squadra di Luis Enrique punta ora al secondo successo consecutivo, traguardo che confermerebbe la definitiva consacrazione internazionale del progetto parigino.

Dall’altra parte c’è un Arsenal che torna a giocarsi la coppa vent’anni dopo la storica finale persa contro il Barcellona nel 2006. I Gunners di Mikel Arteta hanno costruito una stagione straordinaria, culminata con la conquista del campionato inglese e con un percorso europeo ricco di personalità, qualità offensiva e maturità tattica. Londra sogna finalmente quella Champions League mai conquistata nella storia del club.

Sfida totale tra Luis Enrique e Arteta

La finale di Budapest mette di fronte due allenatori che hanno dato identità e continuità alle rispettive squadre. Luis Enrique ha trasformato il PSG in una formazione più equilibrata e concreta, capace di unire talento offensivo e solidità europea. Arteta invece ha riportato l’Arsenal ai vertici del calcio continentale grazie a un progetto giovane, intenso e spettacolare.

Entrambe arrivano all’appuntamento dopo aver festeggiato il titolo nazionale e ora puntano al double che renderebbe memorabile la stagione. La Puskas Arena si prepara così a ospitare una finale ad altissima intensità tra due squadre votate al calcio offensivo e determinate a scrivere una nuova pagina della propria storia.

Le probabili formazioni di PSG-Arsenal

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Zaire-Emery; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubiemendi, Odegaard; Saka, Gyokeres, Martinelli

Dove vedere PSG-Arsenal in TV

La finale di Champions League tra PSG ed Arsenal non è visibile in diretta tv in chiaro. Per assistere al match gratis bisognerà attendere la conclusione dell’evento, che verrà trasmesso in differita su TV8 alle 21:00. PSG-Arsenal è disponibile in abbonamento via Sky, Sky Go e NOW

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

PSG-Arsenal, tutto pronto per la finale: due filosofie, un solo trono

Mag 28, 2026

PSG-Arsenal è la finale di Champions League 2026: le curiosità

Mag 10, 2026

PSG-Arsenal in finale di Champions: data, orario e sede dell’ultimo atto

Mag 7, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.