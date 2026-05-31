Luis Enrique:”Questa Champions è ancora più speciale, grazie”

Il Paris Saint-Germain si prende l’Europa per il secondo anno consecutivo e si gode la sua epoca d’oro. La vittoria in finale consacra definitivamente il progetto parigino e lancia Luis Enrique nell’olimpo dei tecnici più vincenti della storia della competizione. Per l’allenatore asturiano si tratta infatti della terza Champions League in carriera da tecnico, dopo lo storico trionfo sulla panchina del Barcellona nella stagione 2014/15.

Nel post-partita, il tecnico spagnolo non ha nascosto la commozione e l’orgoglio per un cammino tutt’altro che in discesa:“Questa Champions è ancora più speciale perché sapevamo fin da prima della partita quanto sarebbe stato difficile” – ha dichiarato a caldo Luis Enrique – “Credo che questo trofeo sia meritato nell’arco di tutta la stagione, anche se la finale è stata una battaglia molto combattuta”.

L’allenatore ha poi svelato un retroscena sulla gestione tattica del match e sui momenti di massima tensione: “Cosa ho detto ai miei giocatori nell’intervallo? Ho spiegato loro come attaccare contro una squadra che si difende così bene. I rigori? Ormai siamo abituati…”. Infine, un ringraziamento totale: “Grazie a tutti: ai tifosi, ai giocatori, allo staff, alla Francia e a Parigi”.

Raggiante anche il presidente Nasser Al-Khelaifi, che vede finalmente il suo club dominare il continente senza rivali:“La prima Champions era già stata speciale, ma questo back-to-back lo è ancora di più per noi. Abbiamo lavorato per anni, abbiamo sognato questo trofeo: lo abbiamo vinto e ora vogliamo continuare a farlo”.

Il PSG festeggia, l’Europa calcistica si inchina: il trono continentale parla ancora francese.