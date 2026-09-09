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ISTANBUL, TURKEY - JUNE 10: Simone Inzaghi, Head Coach of FC Internazionale, gives the team instructions during the UEFA Champions League 2022/23 final match between FC Internazionale and Manchester City FC at Atatuerk Olympic Stadium on June 10, 2023 in Istanbul, Turkey. (Photo by Francois Nel - UEFA/UEFA via Getty Images)
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Inzaghi ko dopo 47 partite: tifosi scatenati “Inzaghi out”

Set 9, 20261 Lettura

L’imbattibilità dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi si ferma dopo 47 partite ufficiali. Nella terza giornata della Saudi Pro League 2026-27, i vice campioni d’Arabia cadono 2-0 in casa contro il Neom, interrompendo una serie impressionante caratterizzata da 35 vittorie e 12 pareggi. Una serata negativa che non costa il primato in classifica, ma riaccende le tensioni intorno all’allenatore italiano.

Autogol di Koulibaly e Al-Hilal in difficoltà

La gara prende una direzione inattesa già nel primo quarto d’ora, quando un’autorete di Kalidou Koulibaly porta avanti il Neom. L’Al-Hilal prova a reagire affidandosi anche ai grandi acquisti estivi Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville e Ollie Watkins, schierati dal primo minuto dopo un investimento complessivo vicino ai 200 milioni di euro.

La squadra di Inzaghi costruisce cinque occasioni nella prima frazione e trova sulla propria strada anche un grande intervento del portiere avversario, senza però riuscire a concretizzare. Nella ripresa l’Al-Hilal cerca di aumentare la pressione, ma il Neom resiste e trova anche il gol del definitivo 2-0. Sulle gambe dei padroni di casa pesa inoltre un calendario particolarmente intenso, con quattro partite disputate nell’arco di appena dieci giorni.

Fischi per Inzaghi e contestazione dei tifosi

Il risultato non compromette per il momento il primato dell’Al-Hilal, ma cambia il clima intorno alla squadra. Al termine della partita i tifosi applaudono i giocatori, mentre per Inzaghi arrivano fischi e cori di contestazione. Il grido “Inzaghi out” accompagna il tecnico verso gli spogliatoi e diventa rapidamente argomento di discussione anche sui social.

Ad alimentare le polemiche sono inoltre le parole dell’ex portiere saudita Mohamed Al-Deayea, molto critico nei confronti dell’ex allenatore dell’Inter. Sullo sfondo pesano anche i risultati della stagione precedente, chiusa con il secondo posto in campionato alle spalle dell’Al-Nassr e l’eliminazione agli ottavi della Champions asiatica, con la King’s Cup come unico trofeo conquistato.

Inzaghi si assume la responsabilità

In conferenza stampa Inzaghi non cerca attenuanti e difende apertamente i suoi calciatori. Il tecnico si assume la piena responsabilità della sconfitta, sottolineando gli errori commessi in occasione delle due reti e promettendo immediato lavoro per correggerli.

Per l’allenatore italiano, legato all’Al-Hilal da un ricchissimo contratto, comincia così una fase delicata della stagione. Il primo ko dopo 47 risultati utili consecutivi non cancella quanto costruito, ma aumenta la pressione: dopo una campagna acquisti molto ambiziosa, società e tifosi si aspettano dall’Al-Hilal la conquista dei principali trofei.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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