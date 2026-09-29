Kayode si prende l’Italia al debutto: gol, assist e un messaggio chiarissimo a Mancini

Non si è limitato a vivere il debutto. Michael Kayode lo ha trasformato in una dichiarazione d’intenti. Alla prima presenza con la Nazionale maggiore, il laterale del Brentford ha segnato, fornito un assist e partecipato alle azioni che hanno indirizzato il 4-1 dell’Italia in Turchia. La sua prestazione è diventata immediatamente uno dei temi centrali del nuovo ciclo di Roberto Mancini.

Kayode ha interpretato la fascia con coraggio fin dai primi minuti. Sul secondo gol ha attaccato lo spazio e impegnato Bayındır, permettendo a Frattesi di intervenire sulla respinta. Poco dopo ha completato personalmente una nuova azione offensiva con la conclusione dello 0-3. Alla produzione offensiva si sono aggiunti intensità, recuperi e disponibilità alle transizioni. L’Italia ha così trovato un terzino capace di trasformarsi in un attaccante aggiunto, senza rinunciare alla forza nei duelli.

Dalla Serie D alla Premier League

La traiettoria di Kayode non è stata lineare. Dopo gli anni nel settore giovanile della Juventus, è ripartito dal Gozzano, in Serie D, debuttando tra i grandi a sedici anni. La Fiorentina gli ha restituito il calcio di alto livello, mentre il trasferimento al Brentford ne ha consolidato la dimensione internazionale.

In Premier League ha affinato fisicità e continuità. Il suo lunghissimo lancio laterale è diventato un’arma riconoscibile, ma il giocatore ha sempre respinto l’idea di essere definito soltanto attraverso quella specialità.

Una nuova gerarchia

La prestazione di Bursa non autorizza conclusioni definitive, ma modifica la concorrenza sulla destra. Kayode ha mostrato caratteristiche difficili da replicare: profondità, atletismo e capacità di creare superiorità senza bisogno del dribbling da fermo.

Ora arriva la prova più complicata. Contro la Francia, Mancini dovrà decidere se confermarlo o gestirne l’esplosione. In entrambi i casi, l’Italia sa di avere trovato una risorsa che può diventare strutturale.