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Nazionale

Turchia-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Set 28, 20261 Lettura

Torna in campo l’Italia di Roberto Mancini. Questa sera gli azzurri affrontano in trasferta la Turchia di Vincenzo Montella nella seconda giornata della Nations League. La sfida è in programma all’Ataturk Spor Kompleksi di Bursa e rappresenta già un appuntamento importante per entrambe le nazionali, sconfitte nella gara d’esordio.

L’Italia arriva all’appuntamento dopo il 2-0 subito contro il Belgio allo stadio Olimpico di Roma. A decidere la sfida sono state le reti di Godts e Lukebakio, che hanno reso amaro il ritorno di Mancini sulla panchina azzurra a oltre tre anni dalla conclusione della sua precedente esperienza.

Contro la Turchia l’obiettivo sarà quindi quello di conquistare i primi punti in Nations League e fornire segnali di crescita. Mancini potrebbe modificare diverse pedine rispetto alla formazione schierata contro il Belgio, anche per gestire le energie in un calendario particolarmente intenso.

Montella sfida Mancini

Dall’altra parte ci sarà la Turchia allenata da Vincenzo Montella, altra squadra chiamata a reagire immediatamente. Anche i turchi sono infatti ancora fermi a zero punti dopo la sconfitta per 1-0 contro la Francia nella prima giornata.

A Bursa andrà quindi in scena una sfida tra due nazionali alla ricerca della prima vittoria nel torneo. Per Mancini sarà anche un confronto particolare contro Montella, tecnico italiano che negli ultimi anni ha costruito il proprio percorso alla guida della nazionale turca.

Turchia-Italia, probabili formazioni

Turchia (4-2-3-1): Bayindir; Celik, Kabak, Bardakci, Elmali; Ozcan, Yuksek; Arda Guler, Can Uzun, Akturkoglu; Baris Yilmaz. Ct. Montella.

 Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Scamacca, Cambiaghi. Ct. Mancini.

Turchia-Italia, dove vederla in tv e streaming

Grande attesa per Turchia-Italia, secondo impegno degli azzurri in questa edizione della Nations League. La partita si disputa oggi, lunedì 28 settembre, all’Ataturk Spor Kompleksi di Bursa.

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