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AMSTERDAM, NETHERLANDS - SEPTEMBER 06: Head coach Italy Roberto Mancini speaks with the media during a press conference at Johan Cruijff Arena on September 6, 2020 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Claudio Villa/Getty Images) *** Local Caption *** Roberto Mancini
Nazionale

Mancini alla vigilia della Turchia:”Nessuna pressione, vedo troppa agitazione”

Set 27, 20261 Lettura

Roberto Mancini predica calma alla vigilia di Turchia-Italia. Dopo il ko contro il Belgio, il commissario tecnico azzurro respinge le preoccupazioni che circondano la Nazionale e chiede tempo, soprattutto per permettere ai più giovani di maturare esperienza a livello internazionale.

Mancini chiede calma dopo il Belgio

«Noi dobbiamo rimanere tranquilli, senza l’agitazione che vedo in giro», ha spiegato Mancini a Sky Sport. Il ct è tornato sulla precedente partita, sottolineando come alcuni episodi avrebbero potuto modificarne l’andamento, pur riconoscendo i meriti degli avversari.

Spazio anche ai giovani e in particolare a Romano, promosso dal commissario tecnico nonostante l’errore commesso: per Mancini è necessario concedere tempo ai talenti emergenti, soprattutto considerando le poche occasioni che alcuni di loro hanno nei rispettivi club per disputare incontri internazionali di questo livello.

Cambi contro la Turchia

La sfida con la Turchia offrirà al ct la possibilità di modificare la formazione. Il calendario ravvicinato e le quattro partite concentrate in poco tempo impongono infatti una gestione attenta delle energie.

Mancini si aspetta comunque una gara complicata contro la nazionale allenata da Vincenzo Montella, descritta come una squadra forte e ricca di talento. L’obiettivo dell’Italia resta chiaro: ritrovare immediatamente la vittoria, migliorando allo stesso tempo qualità e continuità della prestazione.

Nessuna pressione sugli azzurri

Intervenuto anche ai microfoni di RaiSport, Mancini ha escluso che il ko con il Belgio abbia aumentato la pressione sulla Nazionale. Il ct ha ricordato come anche alla vigilia dell’Europeo poi conquistato dagli azzurri ci fosse poco credito intorno alla squadra.

La strada indicata è quindi quella del lavoro e della pazienza, soprattutto nei confronti dei giovani. Mancini ha inoltre spiegato la decisione di lasciare dieci giocatori a Coverciano: con un gruppo di 33 convocati e una trasferta impegnativa, lo staff ha preferito permettere agli elementi destinati probabilmente alla tribuna di continuare ad allenarsi al centro tecnico federale.

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