La pancia del tifoso: minimo sforzo massimo risultato

Quante volte abbiamo sentito dire che nel calcio, l’estetica, il bel gioco, conta più del risultato stesso? Una marea. Giusto per fare un esempio concreto, la dirigenza bianconera due anni fa decise di “smontare” un giocattolo in grado di vincere pur senza divertire, per andare alla ricerca di uno in grado di fare entrambe le cose, sostituendo Massimiliano Allegri con Maurizio Sarri prima e Andre Pirlo poi. Non che sia impossibile ottenere un risultato del genere, ma di sicuro non è qualcosa di facile.

Eppure, ci sono partite in cui l’unica cosa che conta è vincere, non importa il come; e quella di oggi contro lo Spezia di Vincenzo Italiano era proprio una di quelle partite, per tantissimi motivi. Perchè arrivava dopo il pareggio di Dortmund, dove la squadra aveva sprecato tantissime energie; perchè c’era da riscattare la pessima prestazione contro l’Udinese, ma soprattutto perchè era prevedibile che la testa dei giocatori fosse proiettata al prossimo decisivo impegno di Champions League contro il Club Brugge. Ed ecco perchè nonostante la prestazione non sia stata delle migliori, da festeggiare ci sono tre punti davvero importanti, ottenuti con grande cinismo: il solito Ciro Immobile, al 35° goal inflitto a una neopromossa, e la stupenda punizione di Milinkovic-Savic.

Testa alla Champions League

“Una grande squadra è capace di giocare il mercoledì in Champions, preparare in tre giorni la partita di campionato e poi tornare nuovamente con la testa al prossimo impegno europeo”. Aveva esordito con queste parole il tecnico Simone Inzaghi ai microfoni di Sky al termine di Borussia Dortmund-Lazio. E la sua Lazio ha saputo comportarsi da grande squadra, dimostrandosi cinica e determinata. Caratteristiche a cui dobbiamo aggiungere anche un pizzico di fortuna, perchè i due legni colpiti dallo Spezia nella prima frazione di gioco gridano ancora vendetta. Ma soffermarsi sui dettagli in questo momento è quanto di più superfluo si potrebbe fare.Perchè la trasferta di sabato pomeriggio è ormai archiviata, e ha consegnato tre importanti punti ai biancocelesti. Come siano arrivati, giocando male o bene, non è importante. Citando Simone Inzaghi, ora “testa al prossimo impegno europeo”, che ci dirà se questa squadra potrà far parte delle migliori sedici d’Europa.

fonte immagine: https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1335272032091713538/photo/2