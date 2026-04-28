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Lazio

Sarri:”La squadra è in costruzione, ha carattere ed è in crescita”

Apr 28, 20261 Lettura

La Lazio pareggia 3-3 contro l’Udinese in fondo a una partita pirotecnica in cui gli ospiti erano andati in vantaggio con Ehizibue, rimonta biancoceleste firmata da Pellegrini e Pedro, doppietta di Atta per il controsorpasso e gol al 95′ di Maldini. In conferenza stampa ha parlato mister Maurizio Sarri, che ha risposto alle domande dei cronisti presenti.

C’è soddisfazione per la prestazione e il pareggio nel finale?

“Siamo entrati da squadra al lumicino delle energie. Solo dopo mezz’ora abbiamo iniziato a entrare nella partita, poi un secondo tempo di ottimo livello. La svolta è stata sul 2-1 e l’occasione con Dele. Sbagliata quella abbiamo subito il gap fisico e siamo andati in difficoltà. Ho visto grande carattere però, subito alla ricerca del pareggio. Partita di alto livello dal punto di vista caratteriale, meno dal punto di vista tattico”.

Il lavoro di questa stagione a cosa ha portato? Che Lazio è?

“È una squadra in crescita. Abbiamo avuto tantissimi infortuni che ci sono costati punti, così come gli errori arbitrali e il pochissimo pubblico in casa. Sommando tutto questo potremmo avere una classifica molto diversa. La squadra è in costruzione che però dà sensazioni di crescita”.

Sul caos arbitri?

“Ho letto concorso di colpa, vuol dire che c’è qualcun’altro. Sennò ha concorso da solo. Vediamo quello che viene fuori, non so che dire in questo momento”.

Il punto sugli infortunati?

“Non ho grandi preoccupazioni, credo che possiamo recuperare Gila e Zaccagni in qualche giorno. Il primo sembra che abbia solo un’ematoma nella caviglia, non ha lesione. Zac uguale, un sovraccarico dell’ultima partita. I cento minuti di Bergamo con pochi allenamenti gli stanno pesando. Sembrano due situazioni risolvibili entro la settimana prossima. Cataldi ha qualche problema in più, vediamo se può recuperare. La squadra stasera era più viva nel finale che all’inizio, stranamente chi aveva giocato mercoledì si sentiva meglio nel secondo che nel primo tempo. La resistenza rimane evidentemente, mentre la brillantezza era soffocata dalla fatica”.

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Alessandro Vittori

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