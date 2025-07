Roma, la stagione comincia ufficialmente

La stagione della Roma è cominciata con il ritiro tra le mura amiche di Trigoria. L’arrivo al campo di allenamento di Gian Piero Gasperini, in tenuta da lavoro, ha rievocato nella mente dei tifosi giallorossi i ricordi di un Rudi Voeller e di un Andrea Carnevale in maglietta verde. Verde speranza, come l’Alba – storico club che ha dato i natali alla compagine capitolina insieme alle altre due società in questione. La stagione sarà lunga e non mancheranno i passi falsi, l’importante è non farsi trovare impreparati. Tolte le fatidiche visite mediche di rito la squadra ha già cominciato a sgambettare in maniera prepotente con i carichi che verranno aumentati quotidianamente.

Al via il raduno a Trigoria

I convocati del tecnico ex-orobico sono stati diramati ufficialmente e sono stati accolti tra gli applausi dei circa 200 tifosi. In porta spicca il primo acquisto romanista Zelezny – con tutta probabilità il terzo portiere in stagione; chiudono il reparto Boer, De Marzi, Gollini e Svilar (fresco di rinnovo). In difesa: Saud, Angelino, Celik Kumbulla, Hermoso, Mancini, Ndicka, Rensh, Salah-Eddine (subito alle prese con un infortunio) e i giovani Buba Sangarè, Reale e Mannini. L’allenatore scuola Juventus vorrà valutare di persona i giocatori in questione per analizzare insieme alla società chi cedere e chi far rimanere perchè utile alla causa. Baldanzi, Cristante, Darboe, Konè, Pisilli, il primavera Romano e Lorenzo Pellegrini (operato al naso) a formare l’asset nevralgico della compagine. In avanti il talentino Cherubini, Artem Dovbyk – che con tutta probabilità prenderà la camiseta numero 9 lasciata libera da Tammy Abraham – Dybala, El Shaarawy e Soulè lavoreranno sodo per convincere il Gasp a puntare su di loro in avanti. Sul fronte mercato si continua a lavorare, con l’obiettivo di monitorare la rosa in vista della seconda parte del raduno in terra britannica. Senza pressioni, Ranieri e Massara lavoreranno in collaborazione con Gasperini per costruire una squadra in grado di raggiungere le prime quattro posizioni.

Le prime uscite stagionali

Sul fronte amichevoli mancano gli ultimi dettagli, come l’ufficialità del match contro la Sambenedettese ed il luogo della sfida contro il Cannes. La prima uscita della nuova Roma sarà contro il Kaiserslautern il 26 luglio al Fritz Walter-Stadion alle ore 18, la squadra tornerà in Italia per affrontare il Cannes (i Friedkin sono proprietari dei transalpini) il 31 luglio, con ogni probabilità la sfida andrà in scena al Tre Fontane. Il 2 agosto la sfida al Bollaert-Delelis Stadium contro il Lens alle ore 18 mentre il 6 agosto l’attesissima sfida contro l’Aston Villa di Emery al Bescot Stadium di Walsall. Il ritiro inglese si concluderà con la sfida contro l’Everton, il 9 agosto, all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool.



Convocati per il ritiro a Trigoria

Porta: Boer, De Marzi, Gollini, Svilar, Zelezny

Difesa: Saud, Angelino, Celik Kumbulla, Hermoso, Mancini, Ndicka, Rensh, Salah-Eddine, Sangarè, Reale, Mannini

Centrocampo: Baldanzi, Cristante, Darboe, Konè, Pisilli, Romano, Lorenzo Pellegrini

Attacco: Cherubini, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Soulè



Amichevoli in programma (da aggiornare)

26/7 h. 18 Kaiserslautern-Roma (Fritz Walter-Stadion)

31/7 Roma-Cannes (da definire)

2/8 h. 18 Lens-Roma (Bollaert-Delelis Stadium)

6/8 h. 20.30 Aston Villa-Roma (Bescot Stadium)

9/8 h. 16 Everton-Roma (Hill Dickinson Stadium)