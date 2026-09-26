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Azerbaijan Grand Prix, Friday BAKU, AZERBAIJAN - SEPTEMBER 25: George Russell of Great Britain driving the (63) Mercedes AMG Petronas F1 Team W17 on track during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Azerbaijan at Baku City Circuit on September 25, 2026 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Joe Portlock/LAT Images)
Formula 1

GP Azerbaigian: Russell domina a Baku, Verstappen secondo, Leclerc quarto

Set 26, 20261 Lettura

George Russell vince il GP di Baku e rilancia la sfida nel Mondiale di Formula 1. Sul circuito cittadino dell’Azerbaigian il pilota britannico della Mercedes firma una gara autoritaria, conquistando il successo nel quindicesimo appuntamento della stagione. Alle sue spalle chiudono le due Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar, mentre la Ferrari deve accontentarsi del quarto posto di Charles Leclerc.

Russell torna alla vittoria

Weekend da incorniciare per George Russell, che trasforma il Gran Premio dell’Azerbaigian in una prova di forza. Il britannico riesce a tenere sotto controllo gli avversari e porta la Mercedes sul gradino più alto del podio, conquistando punti pesantissimi anche in ottica campionato.

Alle sue spalle Verstappen chiude secondo, limitando i danni e precedendo il compagno di squadra Hadjar. La doppia presenza sul podio conferma la competitività della Red Bull sulle strade di Baku, ma questa volta non basta per fermare la Mercedes di Russell.

Leclerc quarto, Antonelli firma la rimonta

Niente podio per la Ferrari. Charles Leclerc conclude il GP in quarta posizione, immediatamente alle spalle delle due Red Bull. Il monegasco porta a casa punti importanti, ma non riesce a inserirsi nella battaglia per la vittoria.

La grande rimonta di giornata porta invece la firma di Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale, costretto a partire dalla sedicesima casella, recupera ben undici posizioni e taglia il traguardo al quinto posto.

Una prestazione preziosa soprattutto in chiave classifica, considerando una posizione di partenza che sembrava compromettere pesantemente il fine settimana. Antonelli riesce invece a limitare i danni, chiudendo davanti all’altra Ferrari di Lewis Hamilton, sesto.

Mondiale F1 sempre più acceso

Il risultato di Baku aggiunge così un nuovo capitolo alla corsa per il Mondiale di Formula 1. La vittoria permette a Russell di recuperare terreno, mentre Antonelli difende la propria posizione grazie a una rimonta fondamentale.

Per la Ferrari resta il rammarico di aver mancato il podio: Leclerc chiude quarto e Hamilton sesto. La lotta per il titolo e per le prime posizioni della classifica resta quindi apertissima dopo un GP dell’Azerbaigian che ha premiato soprattutto Russell e Mercedes.

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