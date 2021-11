Serie A 21/22 e pronostici sempre meno scontati

Il campionato di calcio Serie A è iniziato quest’anno in maniera diversa e più sentita degli altri anni, dal momento che dopo un periodo importante di assenza del pubblico, legato alle limitazioni imposte all’emergenza Covid 19, oggi gli stadi si trovano di nuovo con una capienza importante, ovvero quella al 75%. Il calcio è lo sport nazionale, capace di unire le persone e dare gioia anche nei momenti difficili, come testimonia la vittoria clamorosa agli Europei, forse la più sentita tra quelle pur numerose degli sportivi italiani nel 2021.

Il campionato di Serie A è iniziato anche con la voglia di conoscere quei performer che si sono fatti notare all’Europeo, come l’interista Barella o lo juventino figlio d’arte Chiesa. È cominciato con l’assenza dei due fuoriclasse che hanno fatto la differenza lo scorso anno, ovvero Ronaldo e Lukaku, i due massimi realizzatori nella scorsa stagione. I pronostici attuali sono quanto mai incerti, anche per le app scommesse che si trovano a fare i conti con una Juventus partita molto al di sotto delle aspettative e un Napoli che al momento sembra reggere la pressione, complice il modulo di gioco nuovo portato da Spalletti.

La corsa allo scudetto è attiva, dunque, e i risultati sono sempre meno scontati, con previsioni difficili da fare non solo per lo Scudetto ma anche per quella la parte bassa della classifica. Vediamo quali sono i nuovi sviluppi da tenere presenti nell’andamento del campionato.

Uno sguardo alla parte alta della classifica

La parte alta della classifica vede in testa il Napoli, che in dodicesima giornata ha pareggiato in casa contro un grintoso Verona, a pari merito con il Milan, che ha a sua volta pareggiato nel derby lombardo con la storica rivale Inter. Seguono proprio i nerazzurri, detentori della coppa nell’anno precedente, e la solita Atalanta, non partita benissimo ma capace di fornire prestazioni di indubbio valore nel lungo periodo. Lo dimostra il fatto che la squadra di Gasperini è da tre anni consecutivi che si trova, a fine campionato, al terzo posto della classifica; l’anno scorso è stata capace di beffare proprio la Juventus a cui non è bastato Ronaldo per evitare il quarto posto.

Le altre squadre da tenere d’occhio sono Lazio, Roma, seguite a parità di punteggio da Bologna, Fiorentina e Juventus. Ed è proprio la formazione di Allegri quella che merita un’attenzione in più. La partenza non è stata assolutamente quella prevista, ma i bianconeri, complice una difesa solida e un reparto attaccanti di tutto rispetto, hanno saputo alzare la testa e ripartire. Non va, quindi, tenuta fuori dai giochi per la parte alta della classifica e persino per una possibile vittoria.

Le partite imperdibili della 13esima giornata

Le partite delle tredicesima giornata del Campionato Serie A sono in programma per le giornate di sabato 20 novembre, domenica 21 novembre e lunedì 22 novembre. Non mancano gli scontri diretti importanti per le posizioni sia di alta che di bassa classifica.

Sabato 20 novembre si parte subito alla grande con le partite che vedono affrontarsi:

Atalanta – Spezia.

Lazio – Juventus.

Fiorentina – Milan.

L’Atalanta è certamente favorita ma non è da sottovalutare lo Spezia, che si trova al quintultimo posto in classifica e vuole portare a casa la salvezza. Ci si aspetta una gara dura e non semplice per entrambe le squadre.

Cosa dire poi di Lazio – Juventus? Gli uomini di Allegri sono alla ricerca di riscatto mentre quelli di Sarri, famoso per la solidità delle sue squadre, non intendono assolutamente cedere terreno ai bianconeri; il pronostico è quanto mai difficile.

Da non sottovalutare nemmeno Fiorentina – Milan, vista la forma dimostrata quest’anno dalla viola che gioca in casa e ha il pubblico dalla sua. Ibrahimovic e compagni dovranno riuscire a esprimere il loro miglior gioco per portare a casa il risultato e difendere così la vetta della classifica.

Domenica 21 novembre sono ben due i big match da non perdere: Inter – Napoli per la parte alta della classifica e Salernitana – Sampdoria per la lotta salvezza. Sono entrambi incerti come non mai e l’unica certezza è che arrivano in un momento della prima parte di stagione in cui le squadre possono esprimere il vero stato di salute. Il Napoli ha dimostrato di essere solido come non mai quest’anno e per l’Inter di Simone Inzaghi la partita non sarà semplice. Salernitana – Sampdoria si preannuncia una partita davvero da non perdere, con due squadre allo stesso livello che hanno voglia di fare bene e di vincere. Le sorprese di questo campionato sembrano davvero non finire mai.