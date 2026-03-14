La Serie A continua ad attrarre talenti di livello internazionale, e l’arrivo di Luka Modric al Milan ha suscitato grande interesse e entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori. Proprio a Milano, durante l’EA7 World Legends Padel Tour, l’ex centrocampista Ivan Rakitic ha avuto modo di incontrare il Pallone d’Oro croato e ha voluto condividere alcune riflessioni sul suo amico e collega.

Un legame speciale tra Rakitic e Modric

Ivan Rakitic ha definito Modric «il mio fratello più grande», sottolineando il profondo legame che li unisce sia dentro che fuori dal campo. L’occasione dell’incontro a Milano, città simbolo della Serie A, ha offerto uno spunto per parlare non solo di sport ma anche di amicizia e rispetto reciproco.

Modric al Milan: un valore aggiunto per la Serie A

Rakitic ha espresso tutta la sua ammirazione per la nuova avventura di Modric al Milan, augurandosi che il centrocampista possa continuare a esprimere il suo talento nel campionato italiano. «È fantastico vederlo così felice a Milano, spero possa continuare così», ha detto, invitando i compagni di squadra a godersi la presenza di un campione che spesso fa la differenza nelle partite più importanti.

Secondo Rakitic, Modric rappresenta «il calcio» in una parola sola, un giocatore capace di influenzare le dinamiche di gioco e di portare la propria squadra verso la vittoria. Questa presenza di alto profilo è un arricchimento per la Serie A, che continua a mantenere un livello competitivo e spettacolare grazie a campioni di calibro internazionale.

Un invito al padel e uno sguardo alla carriera

Durante l’incontro, Rakitic ha scherzato invitando Modric a cimentarsi nel padel, sport che entrambi stanno scoprendo con interesse. Il croato ha scherzato sul fatto che Modric preferisca però continuare a concentrarsi sul calcio, lasciando intendere la passione e la dedizione del campione verso il proprio sport.

Rakitic ha anche riflettuto sulla propria carriera, esprimendo un pizzico di rimpianto per non aver avuto l’esperienza di giocare in Italia, un campionato che considera di altissimo livello. Questo pensiero aggiunge un ulteriore spessore al contesto della Serie A, che continua ad attrarre grandi calciatori da tutto il mondo.