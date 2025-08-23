Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Juventus

Tudor:”Vogliamo partire bene, sensazioni positive. Locatelli capitano”

Le parole di Igor Tudor alla vigilia dell’esordio in campionato

Ago 23, 20251 Lettura
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 22: Igor Tudor, Head Coach of Juventus FC speaks to the media in a post match press conference during the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Juventus FC and Wydad AC at Lincoln Financial Field on June 22, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Carl Recine - FIFA/FIFA via Getty Images)

Igor Tudor ha presentato in conferenza stampa Juventus-Parma. La redazione di FootballMagazine.it ha riportato le sue parole.

Quali sono le sue sensazioni sulla partita?

“Belle. Non vedo l’ora di cominciare. Le amichevoli e il pre-campionato sono importanti, ma è l’inizio di tutto a essere emozionante”.

Quali saranno le gerarchie per la fascia da capitano? Koopmeiners come sta?

“Il capitano sarà Locatelli. Koopmeiners ha fatto una buona partita a Bergamo: si parla troppo di lui. Il vice-capitano sarà Bremer, poi Yildiz, Gatti e Thuram. Tutto è condiviso con la società”.

Come sta Bremer?

“Sta bene, ha bisogno di giocare, come tutti. LA preparazione è stata corta, ma cercheremo di arrivare al miglior livello”.

È soddisfatto del lavoro fatto in avanti?

“Abbiamo fatto bene nel pre-campionato. Volgiamo alzare il livello. Cercare di portare più giocatori offensivi possibili in avanti, senza perdere l’equilibrio che è il fattore più importante”.

Come sta David?

“Sta bene, sono soddisfatto di lui. È uno che fa le cose bene. Quando gli chiedi qualcosa, la fa. È un ottimo giocatore, grande professionista”.

Chi è il rigorista?

“Locatelli ha segnato a Venezia e se lo meriterebbe. Non è un problema che mi pongo. Abbiamo tanti giocatori bravi a tirare a disposizione”.

Quanto incideranno gli allenatori su questo campionato? Lei dove si colloca?

“Io non mi colloco, dovete farlo voi. Per quanto riguarda il resto, penso che un allenatore possa incidere molto. Ci sono tante squadre forti con allenatori forti”

È soddisfatto del mercato?

“Il mercato lo fa la società e siamo in sintonia. Manca ancora una settimana e vedremo cosa capiterà”.

Quale sarà il vostro obiettivo?

“Inutile parlare di griglie e obiettivi. Lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo fare bene partita dopo partita. Il resto sono tutte chiacchiere che lasciano il tempo che trovano”.

Teme il Parma con un nuovo allenatore di cui non ci sono mai state partite ufficiali?

“Tutte le partite sono difficili. I dati delle amichevoli lasciano il tempo che trovano. Tutte le sfide sono un’incognita”.

Crede che la Juve sia sottovalutata?

“Non leggo quello che viene scritto. Quarto, quinto, sesto posto… tutte parole. Noi siamo concentrati sulla prossima partita”.

Quanto è migliorata con lei la Juve?

“Difficile giudicare il proprio lavoro. Ad ogni modo siamo un organismo attivo e vivo. Miglioriamo tutti insieme e cerchiamo di dare il nostro meglio nel lavoro quotidiano”.

Cosa vorrebbe vedere domani come prima cosa?

“Solidità”.

