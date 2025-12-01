Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Bundesliga

1-1 tra Eintracht e Wolfsburg. Vincono Amburgo e Friburgo

Tre i posticipi della 12/a giornata di Bundesliga. Vittoria casalinga dell'Amburgo per 2-1 sullo Stoccarda, netto il successo interno del Friburgo in casa del Mainz

Dic 1, 20251 Lettura
AMSTERDAM, NETHERLANDS - MARCH 06: Hugo Larsson #16 of Eintracht Frankfurt reacts with Jean-Mattéo Bahoya #19 of Eintracht Frankfurt after scoring his teams first goal in the first half of the UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 First Leg match between AFC Ajax and Eintracht Frankfurt at Johan Cruyff Arena on March 06, 2025 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)

AMBURGO- STOCCARDA 2-1

Dopo cinque turni di astinenza, l’Amburgo torna ad assaporare la posta piena. La squadra di Merlin Polzin supera in casa per 2-1 lo Stoccarda condannandolo a una sconfitta dopo due partite utili. Al 17’ i padroni di casa si portano in vantaggio con Glatzel che riceve da Lelesiit e infila Nubel. Al minuto 9 della ripresa Undav pareggia, al 36’ Fabio Vieira, su assist di Baldè, riporta l’Amburgo in vantaggio. I locali sono rimasti in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Lelesiit nei minuti finali.

EINTRACHT FRANCOFORTE- WOLFSBURG 1-1

Ormai certo della vittoria, si è fatto riprendere in pieno recupero. Il Wolfsburg vede sfumare in extremis la possibilità di intascare la posta piena dopo tre sconfitte di fila pareggiando per 1-1 sul terreno dell’Eintracht Francoforte. I padroni di casa riscattano la delusione in Champions League dello 0-3 casalingo contro l’Atalanta e colgono il sesto risultato utile di fila. Eintracht settimo con 21 punti, Wolfsburg quindicesimo a quota 9 e per il momento fuori dalla zona pericolante. Al 34’ della ripresa il Wolfsburg si porta in vantaggio con Zehnter su assist di Kumbedi. Al 46’ Vavro commette fallo su Theate e i padroni di casa beneficiano di un penalty. Dal dischetto Batshuayi trasforma per il clamoroso 1-1 dell’Eintracht Francoforte.

FRIBURGO- MAINZ 4-0

Riscatto cercava e riscatto ha trovato. Dopo il 2-6 subito dal Bayern Monaco, il Friburgo travolge il Mainz fanalino di coda ed è ottavo con 16 punti. Gli ospiti, invece, incappano nella terza sconfitta nelle ultime quattro gare e restano a chiudere la porta della classifica con l’ultimo posto con sei punti. Al 12’ Kubler porta in vantaggio i padroni di casa. Al 26’ Grifo raddoppia su assist di Holer. Al minuto 28 il Mainz resta in dieci uomini per l’espulsione di Nebel complicandosi ulteriormente la vita. Al 5’ della ripresa Manzambi, su assist di Suzuki, realizza il 3-0. Al 45’ Osterhage, su assist di Ginter, cala il poker.

Cristiano Comelli

