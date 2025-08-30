Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Bundesliga

Il Bayern soffre ma vince, pari Leverkusen. Stoccarda ok

Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte si concedono il bis e restano a punteggio pieno. Prima vittoria in campionato per RB Lipsia e Stoccarda. Secondo stop per l’ Heidenheim.

Ago 30, 20252 Lettura
CINCINNATI, OHIO - JUNE 15: Jonathan Tah #4 celebrates with Kingsley Coman #11 of FC Bayern Munchen after Coman scored the team's first goal during the FIFA Club World Cup 2025 group C match between FC Bayern München and Auckland City FC at TQL Stadium on June 15, 2025 in Cincinnati, Ohio. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)

HOFFENHEIM- EINTRACHT FRANCOFORTE 1-3

Prima il 4-1 al Werder Brema, ora il 3-1 all’Hoffenheim. L’Eintracht Francoforte prosegue il suo campionato a vele spiegate. I padroni di casa, invece, non riescono a bissare il clamoroso successo ottenuto all’esordio contro il Bayer Leverkusen. Gli ospiti vanno in vantaggio al 17’ per merito di Doan che raccoglie un assist di Larsson e infila Baumann. Al 27’ è sempre lui, questa volta raccogliendo la sfera da Uzun, a infilare la palla del raddoppio. Il 3-0 è opera proprio di quest’ultimo che riceve la sfera da Doan e segna la sua seconda rete stagionale. Al 46’ della ripresa Promel, su suggerimento di Avdullahu.

RB LIPSIA- HEIDENHEIM 2-0

Dopo lo 0-6 subito nella sfida d’esordio con il Bayern Monaco, cercava un pronto riscatto e l’ha trovato. L’RB Lipsia condanna l’Heidenheim alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Wolfsburg e mette in cascina il primo fieno della stagione. Al 3’ della ripresa Baumgartner realizza l’1-0 dei padroni di casa su suggerimento di Raum. Al 33’ arriva il raddoppio per merito di Romulo su imbeccata di Baku.

WERDER BREMA- BAYER LEVERKUSEN 3-3

Ambedue venivano da una sconfitta e cercavano di risollevare le loro quotazioni con una posta piena. Werder Brema e Bayer Leverkusen si sono invece dovute accontentare della divisione della posta pareggiando per 3-3. I padroni di casa hanno chiuso in dieci uomini a causa dell’espulsione di Stark avvenuta al 18’ del secondo tempo in occasione del rigore procurato agli ospiti. Al 5’ il Bayer Leverkusen si porta in vantaggio con Schick su assist di Tella. Al 35’ Tillman ottiene il raddoppio. Al 44’ il Werder Brema cerca di riportarsi in partita con un rigore trasformato da Schmid e concesso per fallo di Tape su Mbangula. Al 19’ della ripresa il Bayer Leverkusen ritraccia il fossato con un rigore trasformato da Schick e concesso per fallo di Stark, poi espulso, su Kofane. Il Werder Brema non si scompone e al minuto 31 della ripresa con Schmid su suggerimento di Topp. Al 49’, in pieno recupero, Coulibaly fissa il risultato sul 3-3.

STOCCARDA- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 1-0

Dopo lo stop contro l’Union Berlino, lo Stoccarda supera di misura il Borussia Monchengladbach che, dopo il pareggio a reti bianche con l’Amburgo, attende ancora la prima vittoria stagionale. Per la squadra di Sebastian Hoeness termina così nel migliore dei modi una settimana cominciata già sotto una buona stella con il passaggio del turno in Coppa di Germania grazie all’8-7 rifilato dopo i rigori all’Eintracht Braunschweig. Il gol dei padroni di casa giunge al 34’ della ripresa con Chema Andres su assist di Leweling.

AUGSBURG- BAYERN MONACO 2-3

Prima l’RB Lipsia, ora l’Augsburg. Il Bayern Monaco si concede il bis restando in vetta a punteggio pieno con l’Eintracht Francoforte non permettendo all’Augsburg di bissare il successo con il Friburgo e superandolo per 3-2. Al 28’ Gnabry sbuca su un cross dalla sinistra di Kane e infila Dahmen. Al 49’ Diaz raddoppia da distanza ravvicinata su assist dalla destra di Laimer su azione di contropiede. Al 3’ della ripresa Olisè firma il 3-0 ancora in contropiede su suggerimento di Kane. All’8’ Jakic accorcia le distanze con una deviazione al volo su assist dalla destra di Fellhauer. I padroni di casa si riavvicinano ulteriormente al minuto 31 con un diagonale di Komur su retropassaggio di Jakic.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Gioia St Pauli nel derby di Amburgo! Decidono Dzwigala e Hountondji

Ago 30, 2025

Il Colonia espugna Mainz, l’Amburgo frena il Gladbach

Ago 24, 2025

Crollo Leverkusen, pari all’esordio per il Borussia Dortmund

Ago 24, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.