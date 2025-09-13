Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Bundesliga

Bundesliga: Prima gioia Leverkusen, Enitracht sconfitto 3-1

Dopo due turni a secco di vittorie, i vicecampioni di Germania rompono il digiuno e lasciano al palo un Eintracht Francoforte al suo primo stop stagionale

Set 13, 20251 Lettura
LEVERKUSEN, GERMANY - OCTOBER 01: Victor Boniface of Bayer 04 Leverkusen celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD2 match between Bayer 04 Leverkusen and AC Milan at BayArena on October 01, 2024 in Leverkusen, Germany. (Photo by Alexander Scheuber - UEFA/UEFA via Getty Images)

BAYER LEVERKUSEN- EINTRACHT FRANCOFORTE 3-1

Prima una sconfitta, poi un pareggio e adesso una vittoria. Va in climax ascendente il campionato del Bayer Leverkusen che, nonostante la doppia espulsione di Andrich all’11’ della ripresa e di Fernandez in pieno recupero, si impone per 3-1 sull’Eintracht Francoforte condannandolo alla prima sconfitta stagionale dopo due vittorie di fila. La squadra ospite è ora attesa dall’impegno di Champions League contro i turchi del Galatasaray di giovedì 18 setbembre alle 21 sul campo amico dove cercherà il riscatto dall’amarezza riservatale dalla terza di campionato.

Impegno di Champions anche per i padroni di casa che, sempre giovedì 18 ma alle 18.45, si misureranno sul terreno dei danesi del Copenhagen. Al 10′ Grimaldo, dopo avere preso un legno, riesce a bucare la porta ospite portando in vantaggio la squadra di Kasper Hjulmand. Al 48′ Tella subisce fallo da Koch e il Bayer Leverkusen beneficia di un penalty. Dagli undici metri l’ex Sampdoria e Roma Schick non fallisce ed è il raddoppio. Per lui si tratta della terza rete stagionale dopo la doppietta messa a segno nel 3-3 contro il Werder Brema. Al 7′ della ripresa Uzun riporta l’orgoglio calcistico della squadra della città sul Meno in partita segnando la terza rete in tre gare. Al 53′ Grimaldo si regala la doppietta personale fissando il risultato sul 3-1 per i padroni di casa.

Cristiano Comelli

News Serie A

