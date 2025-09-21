Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Bundesliga

Bundesliga: poker del Bayern all’Hoffenheim, vince il Lipsia

Esagerato Harry Kane, tripletta nel 4-1 all’Hoffenheim in trasferta: stesso risultato per il Mainz sul campo dell’Augsburg

Set 21, 20252 Lettura
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 29: Harry Kane #9 of FC Bayern Munchen celebrates scoring his team's second goal during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between CR Flamengo and FC Bayern München at Hard Rock Stadium on June 29, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)

AUGSBURG- MAINZ 1-4

Primo acuto stagionale del Mainz che si impone con un netto 4-1 sul campo dell’ Augsburg condannandolo al terzo stop di fila nonostante l’ uomo in meno per l’ espulsione di Kohr al 18′ della ripresa. Mainz a quota quattro punti, Augsburg terzultimo con tre. Al 14′ Sano porta avanti gli ospiti, al18′ Schlotterbeck manca il pareggio colpendo un legno. Al minuto 26 Kohr riporta avanti il Mainz. Al 5′ della ripresa Nebel, su assist di Sano, realizza il 3-1. Al 24′ Sieb riceve la sfera da Hanche Olsen e sigla il definitivo 4-1.

HOFFENHEIM BAYERN MONACO 1-4

Quattro partite, quattro vittorie. Il Bayern Monaco prosegue il suo campionato a gonfie vele in testa alla classifica con 12 punti superando per 4-1 l’ Hoffenheim alla sua seconda sconfitta stagionale e seconda interna. Al 44′ Kane, su assist di Karl, porta in vantaggio i bavaresi. Al 4′ della ripresa è ancora lui a raddoppiare trasformando un rigore concesso per fallo su Hajdari. Al 32′ Bernardo commette fallo su Olise ed è ancora rigore per i bavaresi, ancora Kane trasforma per il 3-1. Al 37′ Koufal accorcia le distanze per i padroni di casa. Al 54′ Gnabry realizza il 4-1. Il Bayern corona così un’ ottima settimana cominciata con la vittoria per 3-1 in Champions League con il Chelsea.

AMBURGO- HEIDENHEIM 2-1

Primo successo stagionale dell’ Amburgo che supera per 2-1 sul.campo amico l’ Heidenheim al quarto passo falso.di fila. Al 42′ Vuskovic porta in vantaggio i padroni di casa. Al 14′ della ripresa Philippe raddoppia su assist di Pablo Vieira. Al 48′ Kolle accorcia le distanze su assist di Traore’. Al 49′ Glatzel mancai il 3-1 colpendo la traversa.

WERDER BREMA-FRIBURGO 0-3

Il bis del.successo con il Borussia Monchengladbach non è arrivato. Il Werder Brema crolla in casa con un netto 0-3 contro il Friburgo al secondo successo di fila.Gli ospiti salgono a sei punti, il Werder resta a quattro. Al 33′ Grifo segna l’ 1-0 trasformando un rigore concesso per fallo.di Puertas su Osterhage. Al 46′ lo stesso Grifo manca il raddoppio colpendo un legno..Al 9′ della ripresa Grifo si conferma protagonista della gara fornendo ad Adamu l’ assist per il 2-0. Al 30′ un’ autorete di Coulibaly sancisce il 3-0 ospite.

RB LIPSIA-COLONIA 3-1

E con questa fanno tre. L’ RB Lipsia allarga la sua serie di vittorie sconfiggendo ilColonia per 3-1 e condannandolo alla prima sconfitta stagionale. La situazione di classifica dei padroni di casa, giunti a nove punti, si fa interessante. Il Colonia resta a sette. Al 13′ i locali si portano in vantaggio con Ouedraogo. Al 23′ Thielmann, su assist di Martel, pareggia. Al 44′ Romulo sigla il nuovo 2-1 dell’ RB Lipsia. Al minuto 49 Raum sigla il 3-1.

