Il Bayern si prende il Klassiker, vincono Lipsia e Leverkusen

MAINZ – BAYER LEVERKUSEN 3-4
Terza vittoria di fila per il Bayer Leverkusen, terzo stop di fila per il Mainz. Gli ospiti prevalgono per 4-3 e si insediano al quinto posto con quattordici punti preparandosi nel modo migliore all’impegno di Champions League di martedì 21 ottobre alle 21 contro il Paris Saint Germain. Il Mainz resta inece in zona pericolante al terzultimo posto a quota quattro e cerca riscatto in Conference League nella partita di giovedì 23 ottobre alle 21 contro lo Zrinjski Mostar. All’11’ Veratschnig commette fallo su Hofmann ed è rigore per gli ospiti. Dagli undici metri Grimaldo non fallisce. Al 24’ Kofane, dal limite, raddoppia. Al 34’ Jae Sung accorcia le distanze con un diagonale. Al 48’ Grimaldo si regala la doppietta personale su assist di Hofmann. Al 26’ della ripresa il Mainz si rifà sotto con un rigore trasformato da Amini e commesso per un fallo di Arthur su Mwene. Al 42’ Terrier porta gli ospiti sul 4-2. Al 45’ Sieb, su suggerimento di Amiri, ottiene solo l’effetto di fare accorciare le distanze ai padroni di casa.
RB LIPSIA- AMBURGO 2-1
Sesto risultato utile di fila per l’RB Lipsia che supera per 2-1 l’Amburgo e, secondo con sedici punti, si conferma insidioso antagonista del Bayern Monaco capolista. Gli ospiti, invece, interrompono una serie di tre turni utili consecutivi e sono decimi a quota otto. Al 45’ Baumgartner sfrutta un cross dalla sinistra di Nusa e porta in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa. Al 3’ della ripresa Lokonga pareggia con un diagonale. Al 5’ ancora Baumgartner, con un diagonale, riporta definitivamente avanti l’RB Lipsia. L’Amburgo va vicino al pareggio al 26’ con un legno colpito da Dompè.
COLONIA-AUGSBURG 1-1
L’Augsburg cerca di scappare ma il Colonia lo raggiunge. Per entrambe le compagini si tratta del secondo risultato utile di fila. Il Colonia è sesto con 11 punti e in zona Europa, l’Augsburg è a ridosso della zona pericolante al tredicesimo posto con sette punti. Al 9’ Heintz commette fallo su Kade ed è rigore per gli ospiti, dagli undici metri Rieder non fallisce. Al 31’ El Mala pareggia con un diagonale.
HEIDENHEIM- WERDER BREMA 2-2
Due volte in vantaggio, due volte raggiunto. Il Werder Brema non riesce ad avere la meglio sull’Heidenheim facendosi imporre dai padroni di casa il pareggio. I padroni di casa riscattano solo in parte la sconfitta sul campo dello Stoccarda e restano penultimi con quattro punti in zona retrocessione. Gli ospiti, invece, sono undicesimi a quota otto dopo il secondo risultato utile di fila. Al 5’ della ripresa Gruli, con un diagonale, porta in vantaggio il Werder Brema. Al 12’ Schimmer raccoglie un assist dalla destra e pareggia. Al 24’ Stage, sempre su suggerimento dalla fascia destra, infila la porta dei locali da distanza ravvicinata. Al 38’ Fohrenbach , di testa, pareggia definitivamente.
WOLSFBURG- STOCCARDA 0-3
Con questa fanno quattro. Lo Stoccarda allarga la famiglia delle sue vittorie di fila sconfiggendo il Wolfsburg per 3-0 e condannandolo al quarto stop di fila. La squadra di Sebastian Hoeness sale al terzo posto con quindici punti e si prepara nel modo migliore all’impegno di Europa League sul campo dei turchi del Fenerbahce di giovedì 23 ottobre alle 20.45. Il Wolfsburg è invece al quarto stop consecutivo ed è quindicesimo a quota cinque punti in zona pericolante. Al 35’ Tomas porta in vantaggio gli ospiti con un colpo di testa su traversone dalla destra. Al 20’ della ripresa Mittelstadt , su ribattuta della difesa locale, raddoppia. Al 35’ Stiller, con un diagonale, sigla il 3-0.
BAYERN MONACO- BORUSSIA DORTMUND 2-1
La sfida clou della giornata tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund sorride ai bavaresi che, superando i gialloneri per 2-1 in casa, si garantiscono la settima vittoria in altrettante gare e si confermano schiacciasassi e leader della classifica con ventuno punti. Il Borussia Dortmund incappa nella prima sconfitta stagionale e resta al quarto posto con 14 punti. Ambedue le compagini saranno ora chiamate all’impegno in Champions League, il Bayern Monaco mercoledì 22 ottobre alle 21 contro i belgi del Bruges, il Borussia Dortmund sul campo del Copenaghen martedì 21 ottobre alle 21. Al 22’ della prima frazione Kane porta in vantaggio i bavaresi con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Al 33’ della ripresa Olisè raddoppia mettendo in rete dopo una respinta di un difensore ospite sulla linea di porta. Al 39’ Brandt accorcia le distanze con un tiro da distanza ravvicinata su assist dalla destra.
UNION BERLINO- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 3-1
Seconda vittoria interna stagionale per l’Union Berlino che lascia al palo il Borussia Monchengladbach imponendosi per 3-1 e si porta al settimo posto con dieci punti. Gli ospiti, invece, restano all’ultimo posto con tre punti e devono nuovamente rimandare la prima vittoria stagionale. I padroni di casa si portano in vantaggio al minuto 3 per merito di Doekhi. Al 26’ Ansah colpisce un legno fallendo il raddoppio, ma subito dopo ancora Doekhi, su suggerimento di Trimmel, segna il 2-0. Al 33’ il Borussia Monchengladbach accorcia le distanze con Tabakovic su imbeccata di Engelhardt ma Khedira, al minuto 36, realizza il definitivo 3-1.