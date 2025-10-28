Fantacalcio, i consigli per la 8° giornata: chi far giocare e chi evitare

LECCE-NAPOLI: Napoli che, dopo il successo con l’Inter, va a Lecce per continuare la sua corsa. Padroni di casa reduci dalla brusca frenata di Udine: un 3-1 che ha visto i salentini fortemente in difficoltà nel primo tempo, nettamente in ripresa nel secondo.

Il consiglio: Zambo Anguissa. Contro l’Inter ha fatto una super prestazione, ma ormai non è più una novità. In una stagione in cui ci si aspettava bonus da altri calciatori a centrocampo, Zambo ha mantenuto il livello dello scorso anno: siamo già a 3 goal (tutti decisivi), 1 assist e una fantamedia di 7,88, e contro il Lecce può incrementare il suo score: è lui il consiglio per questa sfida.

Da evitare: Youssef Maleh. Reintegrato in rosa da poco, visti “i capricci” fatti in sede di calciomercato, ha giocato la sua prima partita ad Udine, da subetrato. Non è ancora il suo momento, e la partita col Napoli sembra la meno indicata per esprimere le sue qualità, contro un centrocampo così fisico: è lui lo sconsigliato di questa partita.

ATALANTA-MILAN: Il big match di giornata si prospetta tanto equilibrato quanto incerto: entrambe le squadre arrivano da due pareggi inaspettati e deludenti rispettivamente contro Cremonese e Pisa, che hanno frenato un po’ i piani.

Il consiglio: Rafael Leao. Ancora lui. Da quando si è sbloccato con la Fiorentina, Rafa si è preso di nuovo il Milan sulle proprie spalle. In goal anche nel 2-2 col Pisa, dove ha fornito un’ottima prestazione e dove solo la traversa gli ha impedito una seconda doppietta: può ripetersi a Bergamo contro la dea, dove ha storicamente un ottimo feeling: è lui il consigliato della gara.

Da evitare:Davide Bartesaghi. Contro l’Atalanta sarà la sua quinta presenza stagionale, la quarta da titolare. Fino ad oggi, media-voto immacolata del 6, ma contro l’attacco veloce e dinamico della Dea, potrebbe essere costretto a ripiegare più di quanto fatto nelle proprie presenze, e così andare in difficoltà: è lui lo sconsigliato di questa partita.

COMO-VERONA: Entrambe le squadre sono reduci da due pareggi, ma la natura dei risultati è stata totalmente differente. A Parma, il Como ha rischiato più volte di perdere la partita, in una delle prestazioni meno brillanti della squadra di Fabregas, mentre il Verona si è visto rimontare dal Cagliari dopo essere stato in vantaggio 2-0. Partita importante per entrambe, anche per dare una risposta.

Il consiglio: Nico Paz. A Parma non ha brillato (come tutto il Como), ma Nico fino ad oggi in casa ha sempre inciso: sono infatti 4 goal e 2 assist fatti tra le mura amiche per il talento argentino. In una squadra dove le punte stanno facendo ancora fatica ad incidere. Non può che essere lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Armel Bella-Kotchap. Fino ad oggi ha raccolto solo 4 presenze, e sempre da subentrato. Mercoledì a Como va verso una maglia da titolare, e sarà un battesimo di fuoco contro un attacco, quello di Fabregas, tanto tecnico quanto dinamico: è lui lo sconsigliato di questa partita.

JUVENTUS-UDINESE: Squadre che arrivano da due momenti totalmente opposti, con i bianconeri di Torino che sono reduci da tre sconfitte di fila tra campionato e Champions League: score che ha portato all’esonero di Tudor. Udinese che invece arriva da tre risultati utili consecutivi, con l’acuto in casa di sabato scorso contro il Lecce che ha regalato i tre punti.

Il consiglio: Dusan Vlahovic. Con la Lazio non ha fatto bene, e il goal in campionato manca addirittura dalla sfida fuori casa contro il Genoa. Mercoledì sarà nuovamente titolare, anche vista la mancanza di alternative valide in questo momento: può tornare al goal, ed è lui il consigliato di questa sfida.

Da evitare: Hassane Kamara. Il difensore dell’Udinese ha una media di tutto rispetto, ma contro la Juventus avrà un compito non facile: fronteggiare Francisco Coincecao. Sfida non facile per il francese, che può essere esposto ad errori: è lui il consigliato di questa partita.

ROMA-PARMA: Giallorossi reduci dal successo di Sassuolo, mentre il Parma ha il rammarico di non aver vinto contro il Como: sfida che si prospetta interessante quella dell’Olimpico, tra due squadre che sembrano non aver ancora espresso appieno il proprio potenziale.

Il consiglio: Paulo Dybala. Il goal contro il Sassuolo è valso tre punti, e forse ha aperto ad una nuova svolta tattica per Gasperini: l’attacco senza punti di riferimento. Il Parma di Cuesta è una squadra molto solida dietro, e le giocate dell’argentino possono essere decisive per sbloccare la gara: è lui il consigliato.

Da evitare: Oliver Sorensen. Avvio di stagione abbastanza sottotono, con una media del 5.71: non la partita ideale per il centrocampista danese, specialmente per il tipo di canovaccio tattico che ci si aspetta: è lui lo sconsigliato di questa gara.

BOLOGNA-TORINO: Entrambe le squadre sono reduci da un ottimo momento di forma. Gli uomini di Baroni hanno dimostrato carattere nell’ultima partita, ribaltando il Genoa al 90’, mentre destino inverso è toccato a quelli di Italiano, raggiunto sul 2-2 dal rigore di Kean, in una partita dove i rossoblù sono stati nettamente penalizzati da decisioni arbitrali abbastanza discutibili: rabbia da portare in campo.

Il consiglio: Santiago Castro. Tornato al goal contro la Fiorentina, l’attaccante argentino può dare continuità, anche se la sfida non è delle più facili, con il Torino non starà sicuramente a guardare, ma ha una difesa che fino ad oggi ha concesso tanto: è lui il consigliato di questa gara.

Da evitare: Cesare Casadei. Nemmeno nel successo contro il Genoa è riuscito ad eccellere. Arrivato con l’obiettivo di portare qualità in un centrocampo che ne aveva bisogno, sta deludendo le aspettative: score dei bonus fermo ancora a 0 tra goal e assist e media insufficiente, lo rendono lo sconsigliato di questa partita.

INTER-FIORENTINA: La squadra di Chivu si è fermata in quel di Napoli dopo 7 vittorie di fila tra campionato e Champions League, in una partita che si è portata dietro tantissime polemiche per ciò che è successo in campo e fuori, tra errori arbitrali ed interviste. La Viola invece è reduce dal pari contro il Bologna, dove anche lì non si è vista una prestazione eccelsa.

Il consiglio: Lautaro Martinez. Sì, a Napoli non ha brillato tutt’altro: tra goal sbagliati e la polemica con Conte, è stato nettamente il peggiore dei suoi. Ma il capitano nerazzurro ha sempre saputo reagire ai momenti di difficoltà: in casa contro la Fiorentina, l’argentino può caricarsi la squadra sulle spalle: è lui il consigliato di questa gara.

Da evitare: Marin Pongracic. Per Pioli, è sempre stato imprescindibile: 8 presenze su 8 da titolare, sostituito solo una volta al 93’ contro il Napoli. Tuttavia, il difensore ex Lecce non ha brillato, anzi: una mediavoto del 5.75 e già 3 ammonizioni, in una partita contro un Inter in cerca di rivalsa, lo rendono lo sconsigliato di questa sfida.

GENOA-CREMONESE: Sfida delicata per la squadra di Vieira, forse all’ultima chiamata per salvare la panchina. Contro una Cremonese reduce dal miglior avvio di stagione della propria storia, non sarà una partita facile. Risultato sicuramente incerto e partita equilibrata, ma chi schierare e chi evitare? Scopriamolo insieme.

Il consiglio: Jari Vandeputte. Ormai è centrale in questa Cremonese, con una fantamedia del 6.44, già 3 assist a referto: in una partita equilibrata come quella che si prospetta contro il Genoa, le sue giocate possono essere decisive: è lui il consigliato di questa gara.

Da evitare: Patrizio Masini. Per Vieira è imprescindibile: 8 su 8 da titolare. Tuttavia, il campo non sembra dare ragione al tecnico francese, visto che il centrocampista italiano appare costantemente sottotono, come dimostra la sua mediavoto: è lontano parente di quel calciatore ammirato lo scorso anno, ed è anche lo sconsigliato di questa gara.

CAGLIARI-SASSUOLO: Partita incerta quella in programma in terra sarda, con i padroni di casa che, nonostante le difficoltà derivate dai vari infortuni, hanno dimostrato carattere nel riprendere una partita da uno svantaggio di 2-0. Lato Sassuolo invece, la squadra di Grosso sembra non ancora capace di esprimere il potenziale che ha davanti.

Il consiglio: Mattia Felici. Autore del pareggio in quel di Verona, è già a 2 goal in campionato, entrambi realizzati da subentrato. Con il Sassuolo invece troverà una maglia da titolare, e visto il momento di forma, può ancora incidere: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Aster Vranckx. Già con la Roma lo avevamo sconsigliato, visto l’avvio non positivo e il ballottaggio continuo con Konè. In questa gara dovrebbe giocare dal primo minuto, ma il parere non cambia: non prevediamo alcun bonus in arrivo: è lui lo sconsigliato.

PISA-LAZIO: Entrambe le squadre sono reduci da due risultati importanti e sorprendenti: i toscani dal 2-2 contro l’ex capolista Milan, raggiunti solo all’ultimo minuto, mentre la Lazio viene dal successo per 1-0 contro la Juventus: si prospetta una partita difficile per i biancocelesti, con la squadra di Gilardino che in casa ha subìto solo 2 goal in 4 gare.

Il consiglio: Toma Basic. Nel weekend lo avevamo pronosticato come sorpresa, oggi lo promuoviamo tra i consigliati: è nettamente il centrocampista più in forma della squadra di Sarri, che lo ha elogiato pubblicamente sia prima che dopo la partita contro la Juventus. Come detto in precedenza, il Pisa è una squadra ben organizzata in casa, e i suoi inserimenti possono essere un fattore: è lui il consigliato.

Da evitare: Michel Aebischer. Due settimane fa lo avevamo sconsigliato, e purtroppo siamo costretti a ripeterci anche oggi. Nemmeno nella super prestazione di San Siro è stato sufficiente, anzi: ha portato a casa un 5.5, l’ennesimo. Non è ancora in condizione, è lui lo sconsigliato di questa gara.

Fantacalcio, chi può regalare bonus inaspettati? Ecco le 5 possibili sorprese proposte da FantaMagazine.

1) Andrea Pinamonti. L’ultimo timbro è stato contro il Verona, su una respinta dopo aver sbagliato il rigore. Il goal su azione manca addirittura dalla seconda giornata contro la Cremonese: un po’ poco per quello che ci si aspettava da Pinamonti, ma contro il Cagliari può tornare al bonus.

2) Anastasios Douvikas. Tante buone prestazioni da parte dell’attaccante greco, che però ha trovato il +3 solo alla prima giornata contro la Lazio. Ma, contro il Verona, può sbloccarsi: visto che partirà dal primo minuto, perché non provarci?

3) Nadir Zortea. Il terzino italiano è stato inutilizzato nelle ultime due gare, ma contro il Toro dovrebbe tornare dal primo minuto, Sfida sicuramente non facile ma equilibrata, e proprio per via di questo, le sue discese possono essere un’arma per sbloccare la partita: ancora fermo a 0 lo score dei bonus, chissà che non sia questa la partita giusta.

4) Alexis Saelemaekers. Se pensiamo ad un uomo da bonus, sicuramente non ci viene subito in mente il suo nome. Però non lo era nemmeno contro il Napoli: Alexis sta bene, e in una partita incerta come quella di Bergamo può essere un fattore: tornerà al bonus?

5) Petar Sucic. Con l’infortunio di Mkhitaryan e con Frattesi in dubbio, sembra essere lui il prescelto per una maglia da titolare. Già due assist in stagione, entrambi quando ha giocato dal primo minuto, chissà che non sia questa la gara che lo vedrà tornare a muovere lo score dei bonus.

LA FORMAZIONE IDEALE DI FOOTBALL MAGAZINE PER LA 9ª GIORNATA DI SERIE A.

Fantacalcio Classic: 3-4-3

Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Gila, Dimarco; Anguissa, Nico Paz, Orsolini, Pellegrini; Leao, Vlahovic, Dybala.

Fantacalcio Mantra: 4-2-3-1

Milinkovic-Savic (P); Di Lorenzo (DD), Gila (DC), Juan Jesus (DC), Miranda (DS); Anguissa (M), Modric (C); Orsolini (W), Nico Paz (T), Leao (A); Vlahovic (P).