Fantacalcio, i consigli per la 10° giornata: chi far giocare e chi evitare

UDINESE-ATALANTA: Squadre uscite con del rammarico dal turno infrasettimanale: buone le prestazioni, ma sconfitta e pari rispettivamente contro Juventus e Milan. Si prospetta una partita molto equilibrata e anche piuttosto bella da vedere.

Il consiglio: Ademola Lookman. Contro il Milan martedì si è sbloccato, facendo un gran goal e un’ottima prestazione, dopo una serie di partite che sono servite da rodaggio. Può ripetersi a Udine, contro una squadra in forma ma con una difesa piuttosto ballerina: è lui il consigliato di questa gara.

Da evitare: Raoul Bellanova. Da quando è rientrato dall’infortunio, ha giocato tre partite: due da subentrato ed una da titolare, senza particolari acuti, con prestazioni abbastanza opache. Non è ancora in condizione e si vede, per la la partita di Udine sarà in ballottaggio con Bernasconi: non la situazione ideale, quindi. È lui lo sconsigliato.

NAPOLI-COMO: Turno infrasettimanale che è stato vittorioso per entrambe, ma non con bellissime prestazioni. A Lecce il Napoli ha fatto più fatica di quanto previsto, mentre in casa con il Verona i ragazzi di Fabregas hanno rischiato più volte il pari prima di firmare il 3-1. Tuttavia, al Maradona ci si aspetta una grande partita, all’altezza di un big match vista anche la classifica di entrambe.

Il consiglio: Zambo Anguissa. Ormai sembra quasi scontato, ma Anguissa è il vero uomo chiave di questo Napoli. Corsa, quantità, qualità e goal, 2 nelle ultime 2 e già 4 in campionato, non lasciano dubbi: toglierlo dal campo è diventato difficile, sia per Conte che per i suoi fantallenatori: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Mathias Olivera. A Lecce non ha brillato, anzi: spesso in difficoltà su quella fascia, ha regalato anche un malus con un’ammonizione. In perenne ballottaggio con Spinazzola, la scelta giusta è quella di evitarlo: è lui lo sconsigliato di questa partita.

CREMONESE-JUVENTUS: Entrambe vittoriose nell’ultima gara, ma con due percorsi diversi: la Cremonese sta dando continuità di prestazioni e risultati, mentre la Juventus del neo-allenatore Spalletti è in fase di guarigione. Partita non scontata nonostante la differenza sulla carta: sarà equilibrata e molto interessante.

Il consiglio: Dusan Vlahovic. Lo avevamo consigliato anche contro l’Udinese, dove oltre un’ottima prestazione ha ritrovato il goal su calcio di rigore, e oggi lo consigliamo nuovamente: può dare continuità di bonus come ha fatto ad inizio stagione. È lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Warren Bondo. Nonostante un avvio di stagione esaltante da parte della propria squadra, la sensazione è che Bondo non abbia ancora trovato le misure. Nulla di grave, sia chiaro: la sua media sfiora il 6, ma il proprio score di bonus è ancora fermo a 0, sintomo che ancora le sue qualità da incursore non siano venute alla luce: è lui lo sconsigliato.

VERONA-INTER: Nonostante il 3-1 subìto dal Como, il Verona ha fatto un’ottima gara, esattamente come l’Inter contro la Fiorentina. Sul piano delle prestazioni, entrambe le squadre sono in forma, e ci si può aspettare una bella partita, con l’Inter che sembra ampiamente favorita, ma che dovrà fare attenzione alle armi dell’Hellas.

Il consiglio: Hakan Calhanoglu. 3 goal nelle ultime 2, 2 da calcio di rigore: sembra essere tornato il centrocampista ammirato due anni fa che portava avanti le fanta-squadre a suon di +3, e a Verona può incidere ancora dando continuità di bonus: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Giovane. È stata la scommessa di tanti fantallenatori, ma fino ad oggi ha deluso non poco. Le prestazioni sono buone, ma sembra che nel momento topico, sbagli sempre le scelte: viene difficile pensare che proprio contro l’Inter possa invertire la tendenza. È lo sconsigliato di questa partita.

FIORENTINA-LECCE: Partita molto delicata specialmente per la Fiorentina (e per Pioli), alla ricerca della prima vittoria in campionato quando siamo già alla decima giornata. Avvio non facile per la Viola, che dovrà affrontare un Lecce che necessita di punti e che è reduce dall’ottima gara con Napoli.

Il consiglio: Moise Kean. Lo abbiamo detto prima: è come se fosse l’ultima spiaggia per la Fiorentina, e lo è anche per alcuni uomini chiave che sono mancati come Kean. Non segna su azione in campionato dalla partita contro la Roma, da lì è arrivato il pari contro il Bologna su rigore e con l’Inter ha fatto una bella partita: sicuramente in crescita, è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Francesco Camarda. Poteva essere l’eroe della partita contro il Napoli ma si sa, il calcio è spietato e, quando sbagli il rigore del possibile 1-0, inevitabilmente ne risenti. Camarda ha talento ma ha bisogno di tranquillità, e in questo momento è difficile la possa avere: è lui lo sconsigliato di questa partita.

TORINO-PISA: Entrambe reduci da uno 0-0 ed entrambe contro avversari importanti, Bologna e Lazio. Il Toro ha dimostrato di avere un gran carattere in casa, dove ha perso solo una volta, mentre gli ospiti una gran solidità: può essere una partita equilibrata e difficile da sbloccare.

Il consiglio: Giovanni Simeone. È l’uomo più in forma del Torino, ed è già a quota 3 centri stagionali. Contro il Pisa può tornare al goal, che gli manca da due partite: è lui il consigliato.

Da evitare: Matteo Tramoni. Lo abbiamo scritto già una volta: è stata la scommessa di molti fantallenatori. Tuttavia, Matteo ha deluso le aspettative: in 9 partite sempre a voto, ha faticato a sbloccare lo score dei bonus, fermo ancora a 0, ed è finito addirittura in costante ballottaggio: sconsigliato.

PARMA-BOLOGNA: Quella del Tardini si presenta come una partita molto equilibrata, con entrambe che hanno necessità di fare punti per riprendere il proprio cammino. Ambizioni rispettivamente di salvezza e d’Europa: chi può regalare bonus? Scopriamolo.

Il consiglio: Riccardo Orsolini. Sicuramente la sfida non è delle più facili, perché il Parma di Cuesta ha sorpreso per solidità in quest’avvio di stagione. Tuttavia, il Bologna ha bisogno di tornare a correre, e si dovrà affidare al suo uomo migliore, che può tornare al bonus dopo essere stato a secco per due partite: è lui il consigliato.

Da evitare: Patrick Cutrone. Non segna dall’esordio contro l’Atalanta, e anche nelle ultime gare è apparso scarico: difficilmente contro una difesa rodata come quella del Bologna potrà tornare al bonus, pertanto è lui lo sconsigliato di questa gara.

MILAN-ROMA: Big-match d’alta classifica quello di San Siro, con la squadra di Allegri che ospiterà una delle due capoliste del nostro campionato. Gasp e i suoi hanno tutta la voglia di legittimare la propria classifica, e cercano il primo, grande acuto di questa stagione: ci si aspetta una partita tattica, in quanto si affronteranno due tra le migliori difese del torneo.

Il consiglio: Paulo Dybala. Lo abbiamo detto prima: la partita sarà equilibrata, e quindi chi meglio di Dybala per sbloccarla con le sue giocate? Nelle ultime due, 1 goal e 1 assist: Paulo è in crescita, e sembra essere l’uomo su cui Gasperini vuol fare affidamento per un attacco senza punti di riferimento: è lui il consigliato di questa sfida.

Da evitare: Cristopher Nkunku. Con la Roma probabilmente non recupererà Gimenez e potrebbe toccare a lui. A Bergamo, subentrato a Leao, non è stato incisivo, tutt’altro: il 5.5 assegnatogli è stato anche generoso. Secondo noi si deve calare ancora appieno nel Milan, e questa non sembra essere la partita più indicata per accendere il suo talento: sconsigliato.

SASSUOLO-GENOA: Momenti opposti per le due squadre, reduci da una vittoria e una sconfitta. Per il Genoa sarà fondamentale trovare i tre punti, vista la situazione di classifica, mentre per il Sassuolo, più tranquillo sotto quest’aspetto, la cosa fondamentale è quella di continuare il proprio percorso di crescita.

Il consiglio: Armand Laurientè. È tornato al goal a Cagliari, a coronare una grande partita. L’augurio è che si sia sbloccato, perché per gli emiliani i suoi bonus saranno fondamentali. Contro il Genoa ultimo in classifica, può ripetersi, vediamo se con un assist o con un goal: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Valentin Carboni. In perenne ballottaggio, non ha inciso in nessuna delle 8 partite a voto. Tutt’altro: ogni volta che entra in campo, fa fatica a stare in partita: difficile si sblocchi lunedì, è lui lo sconsigliato.

LAZIO-CAGLIARI: Entrambe reduci da una delusione in settimana: la Lazio non è andata oltre lo 0-0 di Pisa, mentre il Cagliari ha perso col Sassuolo in casa: entrambe necessitano di fare punti, in una partita molto delicata.

Il consiglio: Mattia Zaccagni. Nell’opaca prestazione di Pisa, una delle poche sufficienze in campo l’ha regalata il capitato della Lazio. Con il Cagliari, i biancocelesti hanno bisogno di aggrapparsi al proprio 10, che non va a bonus dalla trasferta di Genova: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Gennaro Borrelli. Partita non facile per il Cagliari, e nemmeno per Borrelli. Dal goal di Udine, ha collezionato solo una sfilza di 5.5: non l’ideale per sostituire Belotti, che tanto bene stava facendo: è lui lo sconsigliato.

Fantacalcio, chi può regalare bonus inaspettati? Ecco le 5 possibili sorprese proposte da FantaMagazine.

Federico Bonazzoli. Il primo nome è senza dubbio quello di Federico, ma precisiamo: il posto nelle sorprese, gli sta davvero tanto stretto. È a quota 4 goal, e una fantamedia da urlo: 8,58. Non male per un ragazzo dato per spacciato all’arrivo di Vardy. Quest’anno, oltre alla recente doppietta col Genoa, vanta anche due vittime illustri: Milan e Inter. E se con i nerazzurri, da subentrato, il goal è servito solo per aggiornare le statistiche, contro il Milan è stato decisivo. L’impegno contro la Juventus sarà difficile, ma non si può non rischiare.

Nicolò Zaniolo. Anche qui, messo tra le sorprese in maniera quasi forzata: non si poteva non citarlo. Nicolò sta bene, ha una fantamedia del 6,93 e ha fatto 2 goal nelle ultime 3 partite. Domenica ci sarà l’Atalanta, e se vale la legge dell’ex…

Gustav Isaksen. Contro il Pisa ha offerto una prova opaca, un po’ come tutta la Lazio. Ma contro la Juventus è stato forse il migliore in campo, come dimostra il suo 7 pieno. È ancora a secco di bonus, ma se lo si ha a disposizione, è obbligatorio provarlo contro il Cagliari in casa: riuscirà a sbloccare la propria casella bonus?

Kristian Thorstvedt. Complice anche l’infortunio di inizio a stagione, non sta incidendo come gli anni passati. Ma Kristian si è ripreso il posto da titolare, ed ha sempre fornito qualche bonus negli anni passati. Lunedì giocherà contro il Genoa, una squadra fragile: può essere la serata giusta per tornare a fornire un bonus.

Teun Koopmeiners. Questo è il nome più intrigante che proporremo questa settimana. Sappiamo tutti quanto ci si aspettava da Teun in quest’anno alla Juventus, e sappiamo che ha deluso (e di tanto) le aspettative. Ma se c’è un allenatore che può rimetterlo al centro del progetto, quello è senz’altro Luciano Spalletti. Con la Cremonese potrebbe partire dal 1’, e chissà che motivato non possa tornare a regalare un “+”: provarlo non costa niente, sperare nella scintilla ancora meno.

LA FORMAZIONE IDEALE DI FOOTBALL MAGAZINE PER LA 10ª GIORNATA DI SERIE A

Fantacalcio Classic: 3-4-3

De Gea; Bastoni, Dimarco, Coco; Orsolini, Anguissa, Zaccagni, Calhanoglu; Kean, Vlahovic, Lookman.

Fantacalcio Mantra: 3-4-1-2

De Gea (P); Bastoni (DC/B), Coco (DC), Buongiorno (DC); Dodò (E), Anguissa (M), Calhanoglu (C), Dimarco (E); Gudmunsson (T); Vlahovic (PC), Kean (PC).