Bundesliga

Il Bayern non si ferma, anche il Leverkusen ko. Poker Gladbach

Il Lipsia vince 3-1 contro lo Stoccarda, poker esterno del Borussia Mönchengladbach al St. Pauli.

Nov 2, 20252 Lettura
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 20: Harry Kane #9 of FC Bayern Munchen celebrates scoring his team's first goal with Kingsley Coman #11, Serge Gnabry #7, Leon Goretzka #8, and Raphael Guerreiro #22 during the FIFA Club World Cup 2025 group C match between FC Bayern München and CA Boca Juniors at Hard Rock Stadium on June 20, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

RB LIPSIA- STOCCARDA 3-1

E fanno otto. L’ Rb Lipsia supera per 3-1 lo Stoccarda interrompendone la serie di sei vittorie di fila e conquistando la terza posta piena consecutiva. I padroni di casa sono secondi con ventidue punti , gli ospiti quarti con 18 e desiderosi di riscattarsi nella gara di Europa League con il Feyenoord di giovedì 6 novembre alle 21.
Rb Lipsia avanti al 45′ con un’ autorete di Chabot. All’ 8′ della ripresa Diomande raddoppia su assist di Baumgartmer. Al 20′ Tomas, su suggerimento.di Jaquez, accorcia le distanze. L’ Rb Lipsia la chiude al 46′ con Romulo.

HEIDENHEIM- EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1

Divisione della posta tra Heidenheim ed Eintracht Francoforte che pareggiano per 1-1. Ultimi.con cinque punti, i padroni di casa vanno in vantaggio.al 32′ con Zivzivadze. Al 10′ della ripresa la squadra di Dino Toppmoller pareggia con Kristensen su assist di Brown.L’ Eintracht si prepara ad affrontare la gara di Champions League con il Napoli di martedì 4 novembre alle 18’45. Eintracht sesto a quota 14.

UNION BERLINO- FRIBURGO 0-0

Ne’ vinti ne’ vincitori tra Union Berlino.e Friburgo che pareggiano a reti bianche. I locali riscattano lo stop contro il Werder Brema e si portano.a quota undici al decimo posto. Gli.ospiti sono undicesima con dieci e riscattano lo.stop contro il Bayer Leverkusen.

MAINZ- WERDER BREMA 1-1

Dopo quattro sconfitte di fila, il.Mainz torna a muovere la classifica pareggiando con il Werder Brema. La sua classifica continua però a piangere con il penultimo posto con cinque punti. Il Werder Brema è ottavo con dodici dopo il quarto turno utile di fila. Al 36′ Widkmer porta in vantaggio il Mainz su assist di Hollerbach. Al 41′ Stage sigla il pareggio ospite.

ST PAULI- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 0-4

Primo acuto stagionale del Borussia Monchengladbach che striitola il St Pauli con un netto 4-0 ed è ora terzultimo.con sei punti. I padroni di casa restano quindicesimi a quota sette dopo il sesto passo falso di fila.Al 15′ Tabakovic segna su assist di Neuhaus. Al 40′ sempre lui raddoppia su suggerimento di Honorat. Al 30’Machino, su imbeccata di Tabakovic, segna il 3-0 e Fraulo al 35′ sigla il definitivo poker.

BAYERN MONACO- BAYER LEVERKUSEN 3-0

Nove partite, nove vittorie. Il Bayern Monaco supera per 3-0 il Bayer Leverkusen e prosegue nel suo cammino di schiacciasassi preparandosi al meglio all’ impegno di Champions League con il Paris Saint Germain di martedì 4 novembre alle 21. I punti in classifica dei bavaresi sono 27. Gli ospiti interrompono una serie di sette risultati utili e sono quindi a quota 17 . Bayern avanti al 25′ con Gnabry su assist di Biachof. Al 31′ Jackson raddoppia su imbeccata di Laimer. Al 43′ un’ autorete di Bade fissa il risultato sul 3-0.

Cristiano Comelli

