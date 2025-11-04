Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

L’Everton frena la corsa del Sunderland! Xhaka risponde Ndiaye

Nel posticipo della 10^ giornata di Premier League l'Everton frena la corsa del Sunderland: nel Monday Night il club dei Friedkin impone il pareggio ai lanciatissimi black cats, che restano comunque in zona Champions.

Grafica realizzata da Football-Magazine. Tutti i diritti riservati

Allo Stadium of Light piccola impresa dell’Everton dei Friedkin, che rallenta la corsa dello scatenato Sunderland, reduce da due vittorie consecutive ottenute contro Wolverhampton e Chelsea, e che in caso di successo questa sera sarebbe rimasto secondo da solo alle spalle della capolista Arsenal. E invece la squadra di Moyes è riuscita ad imbrigliare quella di Le Bris, costringendola ad inseguire il risultato dopo il vantaggio lampo dell’Everton firmato da Ndyaie. Il gol del pari, in apertura di ripresa, firmato da Xhaka sembrava poter rilanciare le ambizioni dei Black Cats, che restano però sulla carta, fino al fischio finale. Un pari che comunque consente al Sunderland di agganciare a quota 18 punti il Liverpool e il Bournemouth, appena dietro il Manchester City.

Sunderland-Everton 1-1

Voleva un altro piccolo miracolo, nel posticipo della 10^ giornata di Premier League, il sorprendente Sunderland: una vittoria per prendersi, da neopromossa, il secondo posto in solitaria alle spalle dell’Arsenal avversario sabato allo Stadium of Light. La squadra di Regis Le Bris invece nel Monday Night deve accontentarsi di un 1-1 contro l’Everton, una partita dai due volti in cui gli ospiti hanno dominato il primo tempo e i padroni di casa la ripresa. Il pari mette la neopromossa al terzo posto, con 18 punti come il Liverpool e il Bournemouth e un ruolino di marcia per una squadra che viene dalla Championship che in Premier in avvio di stagione non si vedeva da anni: il Sunderland ha perso una sola volta nelle ultime 8 giornate (un mese fa col Manchester United) e adesso è in serie positiva da tre turni. L’Everton, a cui resta il rammarico per le tante occasioni non sfruttate nel primo tempo, torna a vincere e a segnare dopo due partite di astinenza e sale a quota 12 punti. L’Everton sblocca dopo 15 minuti con una meraviglia di Ndiaye, prende il palo poco dopo con Grealish e si divora una clamorosa occasione con Barry, ma va al riposo avanti solo 1-0. Il Sunderland rimedia dopo 42 secondi della ripresa, con un tiro di Xhaka deviato imparabilmente da Tarkowski. I padroni di casa dominano, creano occasioni (17-8 Sunderland il conto finale dei tiri) ma non riescono a trovare il guizzo giusto per aggiungere un altro clamoroso capitolo a questo loro eccellente inizio di stagione.

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

