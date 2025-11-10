Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Bundesliga

L’Eintracht riprende la marcia, lo Stoccarda continua a vincere

Nella 12ª giornata i rossoneri ritrovano il successo, lo Stoccarda rimonta e vince 3-2, mentre Francoforte conquista tre punti pesanti contro un Mainz sempre più in difficoltà

Nov 10, 20251 Lettura
AMSTERDAM, NETHERLANDS - MARCH 06: Hugo Larsson #16 of Eintracht Frankfurt reacts with Jean-Mattéo Bahoya #19 of Eintracht Frankfurt after scoring his teams first goal in the first half of the UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 First Leg match between AFC Ajax and Eintracht Frankfurt at Johan Cruyff Arena on March 06, 2025 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)

FRIBURGO- ST PAULI 2-1

Dopo cinque turni di assenza, la vittoria ritorna a trovare il Friburgo che si impone davanti al pubblico amico per 2-1 contro il pericolante St Pauli. La squadra di Julian Schuster corona una settimana cominciata bene con la vittoria per 3-1 sui francesi del Nizza in Europa League ed è decima con tredici punti. Il St Pauli non riesce ad affrancarsi dalla crisi subendo la settima sconfitta di fila e restando terzultimo con sette punti. Friburgo avanti al 40′ della prima frazione per merito di Suzuki. Al 5′ della ripresa Eggestein raddoppia, al 24′ Oppie cerca di riportare in partita il St Pauli su assist di Metcalfe ma il risultato resta nelle mani dei padroni di casa.

STOCCARDA- AUGSBURG 3-2

Dopo la vittoria per 2-0 in Europa League contro il Feyenoord, arriva anche il ritorno alla posta piena in campionato in seguito alla sconfitta con l’RB Lipsia. Lo Stoccarda supera per 3-2 l’Augsburg rimontandolo due volte e poi infilando la stoccata decisiva ed è quarto con 21 punti. Gli ospiti subiscono invece il terzo stop di fil e restano quartultimi con 7 a ridosso della zona a rischio. Al minuto 8 Rieder porta avanti l’Augsburg, al 18′ Mittelstadt pareggia trasformando un rigore concesso per un fallo di Schlotterbeck su Zagadou. Al minuto 26 Massengo riporta avanti gli ospiti, al 39′ Undav ripareggia dopo un assist di El Khannouss. Al 35′ della ripresa ancora lui sigla il 3-2 ricevendo la sfera da Stiller.

EINTRACHT FRANCOFORTE- MAINZ 1-0

Dopo il pareggio con il Napoli in Champions League, l’Eintracht Francoforte trova gioia in campionato imponendosi per 1-0 al Mainz. Per la squadra di Dino Toppmoller è la seconda vittoria interna di fila che lo proietta al settimo posto con 17 punti. Fresco del 2-1 a favore in Conference League con la Fiorentina, il Mainz non decolla rimanendo penultimo con cinque punti. La rete che ha deciso la partita è stata segnata da Doan al minuto 35 della ripresa su assist di Collins.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

L’Union spaventa il Bayern, il Leverkusen ne fa 6. Pari Dortmund

Nov 9, 2025

Il Bayern non si ferma, anche il Leverkusen ko. Poker Gladbach

Nov 2, 2025

Dortmund, vittoria di misura: gialloneri secondi dietro il Bayern

Nov 1, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.