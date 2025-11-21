Fantacalcio, i consigli per la 12º giornata: chi far giocare e chi evitare

CAGLIARI-GENOA: Sfida delicata, con in palio punti importanti. Entrambe le squadre vengono da due pareggi prima della sosta nazionali, con il Genoa che ha impattato 2-2 in casa con la Fiorentina e il Cagliari che ha preso un ottimo punto a Como.

Il consiglio: Ruslan Malinovksyi. Il fantasista ucraino è tornato al goal in Serie A nella prima vittoria di campionato del suo Genoa, per 1-2 a Sassuolo. Con la Fiorentina era squalificato, ma a Cagliari può tornare al bonus, visto che con De Rossi sarà ancora più nel vivo del gioco: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Michael Folorunsho. Lo abbiamo già sconsigliato varie volte in questa stagione, e purtroppo il rendimento del calciatore ci costringe a ripeterci: Folorunsho non sta riuscendo ad incidere, in un Cagliari che ha bisogno dei goal dei suoi centrocampisti: è lui lo sconsigliato di questa partita.

UDINESE-BOLOGNA: Secondo noi, una delle partite più belle di questa giornata. Entrambe giocano un bel calcio e stanno portando a casa risultati, mettendo in luce diversi calciatori: ci si aspetta una bella partita, aperta e che quindi, può regalare anche vari bonus.

Il consiglio: Riccardo Orsolini. Insieme a Calhanoglu è il capocannoniere del campionato e, anche se non segna da quattro turni, resta comunque il calciatore più pericolo della squadra di Vincenzo Italiano, e può sbloccarsi ad Udine: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese è una delle colonne di questo Bologna: spesso titolare, la sua presenza si sente. Tuttavia, in chiave Fantacalcio, questo non sembra il suo anno: ancora 0 bonus e 0 assist, in un Bologna pieno di “stelle”, difficilmente si andrà a sbloccare proprio domenica: è lui lo sconsigliato di questa partita.

FIORENTINA-JUVENTUS: Partita anche qui molto delicata, con entrambe le squadre che hanno bisogno di tornare alla vittoria: se per la Fiorentina, infatti, i tre punti in stagione non sono mai arrivati, per la Juventus il mezzo passo falso del derby di Torino, dopo l’inizio di campionato non brillantissimo, obbliga i bianconeri a fare una grande partita a Firenze: sfida che si preannuncia quindi interessante, con entrambe le squadre che attaccheranno.

Il consiglio: Kenan Yildiz. Il fantasista della Juventus non segna su azione dal goal nel 4-3 contro l’Inter, e ha trovato il goal solo su calcio di rigore contro l’Udinese. Tuttavia, il turco resta uno degli uomini più pericolosi della Vecchia Signora, e a Firenze può incidere e tornare al bonus: è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Luca Ranieri. Lo avevamo sconsigliato contro il Genoa e ci ripetiamo in questa giornata: in difesa, a meno che non siate costretti, vi conviene non rischiarlo. Sono già tante le ammonizioni reperite in stagione (4), e di certo in una partita così carica di tensione, schierarlo non è una buona idea: è lui lo sconsigliato di questa partita.

NAPOLI-ATALANTA: L’esonero di Juric è stata una sterzata inevitabile per la Dea, con Palladino che avrà un battesimo di fuoco: contro i campioni d’Italia ed in trasferta. D’altra parte però, nemmeno il Napoli vive il periodo più felice della propria stagione. Partita dunque non facile per entrambe e che si prospetta poco spettacolare.

Il consiglio: Ademola Lookman. Nella disfatta con il Sassuolo è stato il più positivo dei suoi, sfiorando un goal che è stato salvato sulla linea. Lookman contro il Napoli ha sempre fatto bene, e Palladino ripartirà da lui: è il consiglio di questa partita.

Da evitare: David Neres. Non è un periodo facile per tutto il Napoli, ma per Neres forse un po’ di più: il goal latita e per Conte non sembra una priorità, specialmente dall’inizio: è lui lo sconsigliato di questa partita.

VERONA-PARMA: Entrambe le squadre, secondo noi, hanno raccolto meno di quello che meritavano fino a questo momento: il Verona deve ancora trovare la prima vittoria in stagione, mentre il Parma, reduce dal 2-2 con il Milan, sta facendo un ottimo percorso: partita che si preannuncia equilibrata, senza però che le squadre non provino a vincerla.

Il consiglio: Adrian Bernabè. 2 goal nelle ultime due di campionato, l’ultimo meraviglioso contro il Milan. È sempre stato un calciatore di qualità eccelsa, ma quest’anno sembra potersi consacrare, e in un momento di forma meraviglioso come questo, non può che essere lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Patrick Cutrone. Era partito col botto in campionato, poi si è fermato subito: Cutrone non è mai stato un bomber e la stagione di quest’anno lo sta confermando. Se in attacco potete non schierarlo, non fatelo: c’è sicuramente di meglio al momento. È lui lo sconsigliato di questa partita.

CREMONESE-ROMA: Partita non facile per i giallorossi primi in classifica, con la Cremonese che in stagione ha già dimostrato di essere una realtà solida. Gli infortuni non aiutano Gasperini, che ha però recuperato Ferguson e che vorrà sicuramente puntare alla vittoria, anche se in un campo difficile.

Il consiglio: Matias Soulè. Già 3 goal in campionato, anche se non segna da cinque turni: Soulè è uno dei calciatori fondamentali di Gasperini, che a lui non rinuncia mai: in 11 partite infatti, è stata solo 1 la panchina. A Cremona può tornare al bonus, a coronare le pur ottime prestazioni fin qui, ed è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Franco Vazquez. È in perenne ballottaggio con Bonazzoli per una maglia da titolare al fianco di Vardy, e contro una difesa solida come quella della Roma, difficilmente potrà tornare al bonus: se avete scelta, a centrocampo forse è meglio schierare altro in questo turno: è lui lo sconsigliato di questa partita.

LAZIO-LECCE: Partita non facile per i ragazzi di Sarri, che contro il Lecce saranno chiamati a tornare alla vittoria, dopo il 2-0 di San Siro contro l’Inter. Giallorossi che, dal canto loro, vivono un ottimo momento di forma, e sembrano aver ritrovato una quadra anche in difesa.

Il consiglio: Mattia Zaccagni. È a quota 3 goal in stagione, e sembra essere l’uomo imprescindibile della sua Lazio. Il capitano dei biancocelesti è l’uomo più pericoloso della sua squadra, anche in virtù dell’assenza di Castellanos, ed è anche il consigliato di questa partita.

Da evitare: Nikola Stulic. Non è la prima volta che lo sconsigliamo quest’anno, e il suo rendimento ci sta dando ragione: il serbo non si è ancora adattato, ma gode della fiducia dell’allenatore. Tuttavia, meglio evitarlo, specialmente in un campo difficile come quello della Lazio: è lui lo sconsigliato di questa partita.

INTER-MILAN. Il derby di Milano è sempre una partita carica di tensione, e quest’anno entrambe le squadre tornano a lottarsi le posizioni di vertice: sarà sicuramente una partita equilibrata, seppur ci si aspetta uno stile diverso: più spregiudicato quello dell’Inter, più equilibrato quello del Milan, in pieno stile Allegri.

Il consiglio: Lautaro Martinez. Eccezion fatta per il goal in Supercoppa, Lautaro al Milan non segna dal lontano 2023: goal vittoria dell’1-0 e terzo derby di fila dei famosi sei di fila regalato all’Inter. È tornato al goal due volte nell’ultima settimana, e ha segnato anche con la sua Argentina contro l’Angola: sembra stare bene, e può tornare ad essere l’uomo-derby: di sicuro però, è il consiglio di questa partita.

Da evitare: Youssouf Fofana. Le ultime due partite del centrocampista del Milan sono state terribili: goal sbagliati sotto porta e pessima gestione del pallone, lo hanno fatto rivalutare dai suoi tifosi. Il bonus gli manca dall’assist per Pulisic contro il Napoli, e non sembra certo il derby la partita che muove questa casella: è lo sconsigliato di questa partita.

TORINO-COMO: Partita molto interessante fra due delle sorprese di questo campionato: il Toro di Baroni, dopo una partenza in salita, ha trovato punti e certezze, mentre il Como continua il suo ottimo percorso, mettendo in mostra calciatori alla grande vetrina del mercato.

Il consiglio: Nico Paz. Dopo l’inizio straordinario di stagione, con 4 goal e 3 assist nelle prime 7 partite, è un po’ calato se consideriamo l’apporto ai bonus, ma non può che essere sempre lui il calciatore più pericoloso del Como. Non muove la casella preferita dei fantallenatori da 5 turni, e non ha mai segnato fuori casa: sarà Torino la tappa giusta? È lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Alvaro Morata. Fabregas sembra intenzionato a dargli fiducia, ma adesso la concorrenza di Douvikas sicuramente spinge. Alvaro in quest’avvio di stagione non ha mai portato un bonus, anzi, si è reso protagonista di un rigore sbagliato contro il Napoli: un inizio tragico per un uomo di esperienza come lui, dal quale ci si aspettava sicuramente di più: è lui lo sconsigliato di questa partita.

SASSUOLO-PISA: Squadre che nell’ultima di campionato hanno trovato i tre punti, con gli emiliani dominanti in casa dell’Atalanta, mentre i nerazzurri hanno trovato il primo successo nella massima serie. Si prospetta una partita dove il Sassuolo cercherà di attaccare, mentre il Pisa sarà più guardingo, ma sicuramente i toscani hanno le proprie armi per far male agli avversari.

Il consiglio: Domenico Berardi. 3 goal e 1 assist nelle ultime due partite dovrebbero farvi capire il perché del consiglio: chi se non lui? Mimmo sta benissimo, è in forma e sembra essersi preso definitivamente il suo Sassuolo in mano. Con il Pisa, in casa, non si lascia fuori per nessuna ragione al mondo: è senza dubbio lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Michel Aebischer. Se persino nella prima vittoria del Pisa non ha brillato in campo, sicuramente ci sarà qualche motivo. Michel deve ancora entrare nei meccanismi di Gilardino, ed è ancora lontano parente del calciatore con il vizio del bonus visto a Bologna: è lui lo sconsigliato di questa partita.

Fantacalcio, chi può regalare bonus inaspettati? Ecco le possibili 5 sorprese proposte da FantaMagazine.

1) Andrea Pinamonti. Più che una sorpresa, ormai è una certezza. Nelle ultime tre partite sono stati 2 i goal realizzati, e quindi non potevamo non citarlo. Dopo Berardi, l’uomo più pericoloso e in forma del Sassuolo è sicuramente lui: schieratelo. Non ve ne pentirete.

2) Che Adams. Contro la Juventus, solo un grande Di Gregorio gli ha negato la gioia del +3. Lunedì con il Como la partita sembra essere aperta al bel calcio, con entrambe le squadre che avranno occasioni: in assenza di Simeone, è lui l’uomo più pericoloso del Toro: provarci è un rischio calcolato.

3) Arthur Atta. Anche quando non va a referto tra i bonus, sfodera sempre grandi prestazioni. Non è un caso che la sua media-voto sia del 6.5 fisso. Tutte queste belle prove, si tramuteranno in un bonus? Non lo sappiamo, perché l’avversario, il Bologna, è tra i più difficili che si possano incontrare al momento, ma se avete Atta in squadra schieratelo: potrà sorprendere e regalare punti importanti.

4) Aaron Martin. Dal cambio allenatore, sembra essere tornato quella macchina da assist che era lo scorso anno: siamo infatti già a 2, arrivati nelle ultime due partite. Con il Cagliari è una sfida difficile ed equilibrata, che magari potrebbe sbloccarsi con un piazzato, sua specialità. In difesa va messo, perché può regalare gioie.

5) Albert Gudmunsson. Sia chiaro: ci si aspettava molto di più da lui quest’anno. Albert ha un po’ deluso, trovando la via del goal solo su rigore: troppo poco per uno con le sue qualità. Contro la Juventus lo scorso anno ha fatto una grande partita, quest’anno può ripetersi, considerato anche che Spalletti deve ancora registrare qualcosa nella difesa juventina: può incidere.

LA FORMAZIONE IDEALE DI FOOTBALLMAGAZINE PER LA 12º GIORNATA DI SERIE A

Fantacalcio Classic: 3-4-3.

Provedel; Mina, Bastoni, Tavares; Orsolini, Zaccagni, Calhanoglu, Nico Paz; Berardi, Pinamonti, Soulè.

Fantacalcio Mantra: 4-2-3-1.

Provedel; Tavares (DS), Mina(DC), Bastoni(DC), Di Lorenzo(DD); Calhanoglu (M), McTominay (C); Zaccagni (W), Berardi (A), Orsolini (W); Pinamonti.