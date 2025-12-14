Il Lipsia crolla a Berlino, l’Union vince 3-1! Torna a vincere il Bayer

UNION BERLINO- RB LIPSIA 3-1

Dopo tre stop di fila, l’Union Berlino ritrova il sorriso superando per 3-1 l’RB Lipsia. I padroni di casa sono ora ottavi con 18 punti. Gli ospiti interrompono una serie positiva di tre turni e sono secondi a quota 29 a otto lunghezze dal Bayern Monaco sinora inossidabile capolista. Avviene tutto nella ripresa. All’8’l’ Union Berlino si porta in vantaggio con Burke su assist di Yeong. Al 15’ Gomis riporta il match in equilibrio ricevendo la sfera da Harder e superando Rennow. Al 18’ Ansah, su suggerimento di Trimmel, riporta in vantaggio l’undici della capitale tedesca. Al 48’ Skarke sigla il definitivo 3-1 su imbeccata di Ilic.

EINTRACHT FRANCOFORTE- AUGSBURG 1-0

Dopo la sconfitta di campionato con l’RB Lipsia e quella con il Barcellona in Champions League, aveva necessità di rialzare la testa ed è riuscito nell’intento. L’Eintracht Francoforte supera di misura l’Augsburg e si porta al sesto posto con 24 punti. Gli ospiti non bissano la vittoria casalinga con il Bayer Leverkusen e restano quindicesimi a quota 13 a ridosso della zona pericolante. Al 23’ della ripresa Doan riceve la sfera da Hojlund e porta in vantaggio la compagine di Dino Toppmoller dopo essersi incuneato in area su azione di contropiede.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH- WOLFSBURG 1-3

Dopo l’Union Berlino, il Borussia Monchengladbach. Il Wolfsburg si concede il bis di vittorie e si porta al tredicesimo posto con 15 punti in coabitazione con l’Amburgo. I padroni di casa non bissano invece la vittoria ai danni del Mainz e sono undicesimi a quota 16. Al 4’ Wimmer, su assist di Majer, realizza il vantaggio degli ospiti. Al 22’ un’autorete di Koulierakis riporta i padroni di casa in equilibrio. Al 30’ Amoura riporta in avanti il Wolfsburg. Al minuto 34 ancora Wimmers, questa volta su assist di Eriksen, allarga il fossato realizzando il gol del 3-1.

ST PAULI- HEIDENHEIM 2-1

La vittoria gli mancava dal 14 settembre. Il St Pauli conquista la vittoria che non si materializzava da dieci turni sconfiggendo l’Heidenheim per 2-1 in una sfida di capitale importanza per la sicurezza di classifica. I padroni di casa sono terzultimi con 11 punti e raggiungono proprio gli avversari di turno rimettendo in discussione il discorso della salvezza. Al 35’ Kaars riceve la sfera da Fujita e realizza la rete del vantaggio degli amburghesi. Al 46’ i padroni di casa restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Smith. All’8’ della ripresa ancora Kaars, sempre su assist di Fujita, raddoppia. Al minuto 19 Pieringer, su imbeccata di Schimmer, accorcia le distanze.

HOFFENHEIM- AMBURGO 4-1

Quarta vittoria interna consecutiva per l’Hoffenheim che rifila un poker all’Amburgo portandosi al quinto posto con 26 punti. L’Amburgo non coglie la terza vittoria consecutiva ed è tredicesimo a quota 15. All’ 8’ i padroni di casa prendono il volo grazie a Promel su imbeccata di Burger. Al minuto 31 Kabak, su assist di Promel, a suo agio anche in fase di rifinitura, raddoppia. Al 20’ della ripresa Lemperle riceve la sfera da Tourè e segna il gol del 3-0. Il 4-0 giunge al minuto 27 con Asllani su suggerimento di Prass. Al 37’ Philippe, su assist di Vieira, consente agli ospiti di accorciare le distanze.

BAYER LEVERKUSEN- COLONIA 2-0

Dopo due sconfitte di fila, il Bayer Leverkusen si riscatta sconfiggendo sul campo amico il Colonia. I padroni di casa coronano quindi una discreta settimana cominciata con il pareggio in Champions League per 2-2 con gli inglesi del Newcastle. La loro classifica dice adesso quarto posto con ventisei punti. I renani restano noni a quota 16 e capitolano dopo due pareggi consecutivi. Le reti appartengono tutte alla ripresa. Al 21’ Terrier segna finalizzando nel modo migliore un assist di Arthur. Al 27’ Andrich raddoppia su suggerimento di Garcia.