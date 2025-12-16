Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

il Bournemouth ferma lo United sul 4-4. Otto gol e spettacolo

Nel posticipo della 16^ giornata di Premier League la partita tra Manchester United e Bornemouth è ricca di intensità, emozioni a raffica, e piovono gol: otto gol e tanto spettacolo, il Bournemouth ferma il Manchester United. Il Monday Night finisce 4-4, Kroupi riacciuffa i Red Devils dopo la rimonta. Niente quarto posto per Amorim

Dic 16, 2025
MANCHESTER, ENGLAND - MARCH 13: Bruno Fernandes of Manchester United acknowledges the fans following the UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 Second Leg match between Manchester United and Real Sociedad de Futbol at Old Trafford on March 13, 2025 in Manchester, England. (Photo by Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il posticipo della 16^ giornata della Premier League si chiude all’insegna dei gol e dello spettacolo. Nel Monday Night, il Manchester United e il Bournemouth danno, infatti, vita a un match senza esclusione di colpi, che si conclude 4-4. I Red Devils vanno due volte in vantaggio e si fanno riprendere in altrettante occasioni, finendo anche sotto: Bruno Fernandes e Cunha la ribaltano nel giro di due minuti, ma Kroupi sigilla il definitivo pareggio all’84’ minuto.

Non è mai una partita banale, col Manchester United in campo, e i Red Devils non si smentiscono nel Monday Night: è 4-4 contro il Bournemouth. Gli uomini di Amorim spingono sin dal via, rendendosi pericolosi con Amad Diallo e Bruno Fernandes. Chances anche per Mount e Casemiro, e al 13′ minuto ecco il gol: Petrovic va in tilt sulla pressione di Cunha, segna Diallo da due passi. Cunha e Mbeumo flirtano col bis, mentre Lammens evita il gol di Tavernier. Il Bournemouth pareggia comunque al 40′ minuto, quando lo scatenato Semenyo salta tutti e deposita alle spalle del belga. La parità non dura, visto che Casemiro riporta avanti lo United nel recupero: corner e testa del brasiliano, già vicinissimo al gol pochi istanti prima. La partita è però folle e, trentotto secondi dopo l’avvio della ripresa, ecco il 2-2. Le Cherries colpiscono con Evanilson, che buca la retroguardia rivale, e al 52′ minuto passano in vantaggio grazie alla punizione di Tavernier. Cunha e Mbeumo sfiorano il pari e allora Amorim, che non può perdere, lancia l’assalto: si passa al 4-2-4, dentro anche Sesko. La mossa ha esito, visto i Red Devils ribaltano il risultato e volano sul 4-3 in due minuti. Prima segna Bruno Fernandes su punizione, al minuto 77, poi un rimpallo con Truffert mette Cunha in condizione di segnare il quarto gol, poco dopo, al 79′ minuto. Non c’è però pace per lo United, che si fa raggiungere ancora da Kroupi, quasi nel finale di partita, al minuto 84, e rischia addirittura di perderla, con Lammens a evitare la rete di Brooks. Un match spettacolare e ricco di colpi di scena finisce dunque 4-4, Amorim manca la chance di agganciare il Chelsea al quarto posto: Red Devils quinti con Crystal Palace, Liverpool e Sunderland a quota 26 punti. Sesta gara senza vittorie per il Bournemouth, che sale a quota 21 punti.

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

