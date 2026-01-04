Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

L’Arsenal prova la prima fuga, Aston Villa al secondo posto

Nelle partite del Sabato della 20^ giornata, la prima del girone di ritorno, di Premier League Rice trascina l’Arsenal, Bournemouth ko 3-2:i londinesi vincono in trasferta grazie alla doppietta dell’ex West Ham e restano a +6 sull’Aston Villa che piega 3-1 le resistenze del Nottingham Forest. Il Brighton con un secco 2-0 liquida il Burnley e prova ad affacciarsi nelle zone Europee della Classifica. Primo successo stagionale del Wolverhampton dopo 19 partite senza vittorie (record negativo): i Wolves si impongono tra le mura amiche 3-0 sul West Ham

Credit photo: The Arsenal Football Club Limited. www.arsenal.com.

Inizia il girone di ritorno in Premier League: l’Arsenal resta in fuga nelle partite del Sabato della 20^ giornata grazie al 3-2 esterno sul campo del BournemouthEvanilson al 10’ illude le Cherries, ma sei minuti più tardi arriva il pareggio di Gabriel. Nel secondo tempo la doppietta di un super Declan Rice che timbra il cartellino al 54’ minuto ed al 71’ minuto, Kroupi accorcia le distanze al 76’ minuto ma non basta. I Gunners restano a +6 sull’Aston Villa (vittorioso 3-1 sul Nottingham Forest) e attendono il City. Nell’altra partita di giornata, facile 2-0 interno sul Burnley per il Brighton, che sale a quota 28 con la prima vittoria dopo 6 gare di astinenza. Il Burnley resta penultimo con 12 dopo l’11ª gara di fila senza successi.

ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST 3-1

L’Aston Villa di Emery batte 3-1 con sicurezza il Nottingham Forest nel match inaugurale della 20^ giornata di Premier League, la prima del girone di ritorno in Premier League, e sale al secondo posto in classifica, in attesa del Manchester City che ospiterà il Chelsea. Al Villa Park, davanti a 43.039 spettatori, i padroni di casa dominano, ma inizialmente faticano a pungere. Nel recupero del primo tempo ci pensa il solito Watkins a firmare l’1-0: gli ospiti perdono palla sulla propria tre-quarti, i Villans tentano l’ultimo assalto, il numero 11 si impossesa della sfera al limite dell’area, si gira e batte John Victor con un magnifico destro. Al 49′ minuto l’Aston Villa raddoppia con capitan McGinn a conclusione di un’azione insistita, ma al 61′ minuto è il capitano degli ospiti, Gibbs-White, a riaprire la partita con un delizioso scavino. Al 73′ minuto un’inopinata uscita di John Victor favorisce il 3-1 di McGinn, che esulta per la doppietta personale. Il portiere brasiliano del Forest si fa anche male nell’azione del gol e viene sostituito dall’ex titolare Sels. L’Aston Villa vince e si rialza dopo il pesante ko con l’Arsenal, il Nottingham Forest di Sean Dyche incassa la quarta sconfitta di fila.

BOURNEMOUTH-ARSENAL 2-3
Un super Declan Rice trascina l’Arsenal nel successo non banale per 3-2 sul campo del Bournemouth. Le Cherries partono subito molto forte, aprendo subito le danze della partita al 10’ minuto con Evanilson. La gioia dei padroni di casa dura però troppo poco: dopo sei minuti gli ospiti pareggiano i conti con la zampata mancina di Gabriel, sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature, poi nella ripresa si scatena tutto il talento di Rice: al 54’ minuto completa la rimonta con un destro dal limite dell’area, poi al 71’ minuto cala il tris sul tocco a rimorchio di Saka. I rossoneri cercano di infiammare il finale con la botta di Kroupi da fuori area al 76’ minuto che accorcia le distanze, ma gli uomini di Arteta nel quarto d’ora finale riescono a gestire per portare a casa i tre punti. L’Arsenal con questo 3-2 sale a 48 punti, a +6 sull’Aston Villa secondo e a +7 sul Manchester City (impegnato domani contro il Chelsea).

BRIGHTON-BURNLEY 2-0

Il Brighton prova ad affacciarsi a zone europee con il secco 2-0 rifilato al Burnley grazie ai gol di Rutter al 29’ minuto e di Ayari che chiude i giochi al 47’ minuto

WOLVERHAMPTON-WEST HAM 3-0

Arriva la prima gioia stagionale per il Wolverhampton ultimissimo in graduatoria, che annichilisce il West Ham con un perentorio 3-0: il successo, che ai Wolves mancava in campionato addirittura dal 26 aprile 2025 (3-0 al Leicester). I Wolves avevano cominciato la stagione con 19 partite senza vittorie, nuovo record storico negativo per la Premier League. Il digiuno è stato interrotto con un dominante 3-0 casalingo maturato nel primo tempo grazie ai gol di Arias al 4’ minuto, Hwang Hee-Chan al 31’ minuto e del 18enne Mané che è al suo primo gol da professionista, al 41’ minuto. È crisi nera per gli Hammers di Nuno Espirito Santo, a secco di vittorie da 9 partite di fila (4 pareggi e 5 sconfitte).

 

                                                                    

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

