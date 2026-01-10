Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Bundesliga

Lo Stoccarda travolge il Bayer, pari show tra Eintracht e Dortmund

Lo Stoccarda apre il 2026 chiudendo finalmente il capitolo della bestia nera. Werder Brema-Hoffenheim e St-Pauli-Lipsia rinviateBayer Leverkusen.

Gen 10, 2026
TURIN, ITALY - SEPTEMBER 16: Gregor Kobel of Borussia Dortmund high fives teammate Ramy Bensebaini during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Juventus and Borussia Dortmund at Juventus Stadium on September 16, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

EINTRACHT FRANCOFORTE- BORUSSIA DORTMUND 3-3

Dopo un match pirotecnico, si sono dovute accontentare di un pareggio. Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund si stoppano con il punteggio di 3-3. Per i padroni di casa è il secondo segno ics di fila che li colloca al settimo posto con 26 punti. I gialloneri sono al nono risultato utile consecutivo e secondi a quota 33. Ospiti avanti al minuto 10 con Beier su assist dalla destra. Al 22′ Uzun pareggia su rigore. Al 23′ della ripresa Nmecha riporta i gialloneri avanti con un diagonale dal limite che rimbalza sul palo e si infila in rete. Al 26′ Ebnoutalib in contropiede ripareggia. Al 47′ Dahoud porta avanti l’ undici di Toppmoller con un diagonale. Al51′ Chukwuemeka segna il definitivo 3-3 da distanza ravvicinata su assist dalla destra.

HEIDENHEIM-COLONIA 2-2

Due volte avanti, due volte raggiunto. L’ Heidenheim si divide la posta con il Colonia pareggiando per 2-2. Ambedue le compagini tornano a muovere la classifica dopo due turni. Padroni di casa penultimi con 12 punti, renani decimi con 17. Heidenheim avanti al 15′ con Pieringer su assist di Schoppner. Al 18′ Martel pareggia su assist di Castro- Montes. Al 28′ Niehues riporta avanti i padroni di casa. Di El Mala al 3′ della ripresa, ancora su assist di Castro Montes, segna il definitivo pareggio.

FRIBURGO-AMBURGO 2-1

Sotto di un gol, non si è scomposto e l’ ha fatta sua. Il Friburgo mette a sedere l’ Amburgo e acciuffa il secondo successo di fila dopo quello con il Wolfsburg salendo all’ ottavo posto con 23 punti. Al 3′ Vuskovic riceve la sfera da Muheim e porta gli ospiti in vantaggio. All’ 8′ della ripresa Grifo pareggia su rigore. Al 38′ Matanovic capovolge l’ esito della contesa su suggerimento di Beste. Amburgo in dieci dal 6′ della ripresa per l’ espulsione di Elfadi.

UNION BERLINO-MAINZ 2-2

Caparbietà dell’ Union Berlino o ingenuità del Mainz? Nel 2-2 finale tra le due compagini vi sono probabilmente entrambe le componenti.
L’ Union Berlino è nona con 22 punti con il terzo risultato utile di fila. Mainz fanalino di coda a quota 9 dopo il terzo pareggio di fila. Amira porta avanti gli ospiti al 30′ su assist di Lee Jae Sung. Al 24′ della ripresa Hollerbach raddoppia su assist di Veratschnig. Al 32′ Woo- Yeong su assist di Kohn accorcia le distanze. Al 41’Ljubicic pareggia.

BAYER LEVERKUSEN-STOCCARDA 1-4

Dopo il 4-0 al Werder Brema, il 4-1 al Bayer Leverkusen. Alle vittorie di larghe proporzioni lo Stoccarda ci ha preso gusto raggiungendo a quota 29 proprio i padroni di casa. Stoccarda avanti al 7′ con Leweling che raccoglie un filtrante e insacca. Al 20′ Mittelstadt raddoppia su rigore. Al 46′ Leweling in diagonale segna il 3-0 e la doppietta personale. Al 47′ arriva il poker con Undav in contropiede. Al 21′ della ripresa Grimaldo accorcia le distanze su rigore

WERDER BREMA- HOFFENHEIM

ST PAULI- RB LIPSIA

Le due contese sono state rinviate per maltempo.

