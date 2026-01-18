Bayern inarrestabile, Dortmund a fatica sul St. Pauli

WERDER BREMA- EINTRACHT FRANCOFORTE 3-3

Hanno provato a seminarsi ma, alla fine, si sono dovute accontentare del pareggio. Werder Brema ed Eintracht Francoforte si dividono la posta pareggiando per 3-3. Ambedue riscattano la sconfitta del turno precedente. Il Werder Brema è dodicesimo con 18 punti, l’Eintracht settimo con 27 e prossimo a riprendere il cammino in Champions League mercoledì 21 gennaio alle 18.45 sul terreno del Qarabag. Al 1’ gli ospiti si portano in vantaggio con Kalimuendo su assist di Brown. Al 29’ Njinmah pareggia su suggerimento di Sugawara. Al minuto 11 della ripresa l’Eintracht Francoforte si porta in vantaggio nuovamente con Collins su imbeccata di Chaibi. Al 33’ Stage ripareggia su assist di Mbangula. Al 35’ il Werder si porta in vantaggio con Milosevic imbeccato da Schmid. Al 49’ Knauff riceve la sfera da Amaimouni e sigla il definitivo 3-3.

HOFFENHEIM- BAYER LEVERUSEN 1-0

Vittoria e terzo posto. L’Hoffenheim supera per 1-0 il Bayer Leverkusen e prosegue nel suo campionato ad alta voce con il terzo acuto nelle ultime quattro gare che lo porta a trentatré punti. Gli ospiti sono sesti a quota 29 dopo il secondo stop di fila. Il gol partita è stato segnato da Burger al minuto 9 direttamente su calcio di punizione. Il Bayer Leverkusen cercherà adesso riscatto in Champions League dove martedì 20 gennaio alle 21 si recherà nella tana dei greci dell’Olympiacos.

COLONIA- MAINZ 2-1

Vittoria…di testa. Il Colonia supera il Mainz in rimonta per 2-1 con una doppia incornata di Ache. I renani mancavano all’appuntamento con la posta piena da otto turni e sono decimi con 20 punti. Il Mainz interrompe una serie utile di quattro turni ed è penultimo con 12 punti in piena zona retrocessione. Mainz avanti al minuto 29 con un diagonale di Bell. Il Colonia pareggia all’11’ della ripresa con Ache di testa su cross dalla destra. Sempre lui, al 40’, di testa e sugli sviluppi di un corner, capovolge definitivamente l’esito della contesa.

AMBURGO- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 0-0

Né vinti né vincitori tra Amburgo e Borussia Monchengladbach che pareggiano a reti bianche. I padroni di casa riscattano in parte la sconfitta patita con il Friburgo e si portano al quattordicesimo posto con 17 punti facendo respirare un po’ la loro classifica. Gli ospiti, a loro volta, riscattano parzialmente il netto 1-5 patito in casa dell’Hoffenheim e sono undicesimi con venti punti in coabitazione con il Colonia. Amburgo a un soffio dal gol dopo soli quattro minuti con una traversa colpita da Dompè.

WOLSFBURG- HEIDENHEIM 1-1

L’Heidenheim prova a scappare ma il Wolfsburg lo raggiunge. Alla Wolkswagen Arena finisce così con il punteggio di 1-1. Ospiti in vantaggio al 46’ con Beck che sfrutta una corta respinta della difesa di casa. Al 35’ della ripresa Jenz pareggia con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Il Wolfsburg ottiene il secondo risultato utile di fila ed è dodicesimo con 9 punti, gli ospiti, invece, sono terzultimi a quota tredici e riscattano in parte la sconfitta con il Mainz.

BORUSSIA DORTMUND- ST PAULI 3-2

Il pareggio sembrava già scritto. In pieno recupero, però, con un calcio di rigore, il Borussia Dortmund ha avuto la meglio per 3-2 sul St Pauli. I gialloneri colgono il decimo risultato utile di fila e sono secondi con 39 punti. Gli amburghesi sono al secondo passo falso di fila e restano fanalino di coda a quota 12 in piena zona retrocessione. Padroni di casa a bersaglio al minuto 46 per merito di Brandt su cross teso dalla destra. Al 9’ della ripresa Adeyemi raddoppia su azione di contropiede. Il St Pauli prova a riportari in partita con Sande al minuto 17 di testa sugli sviluppi di un corner dalla destra. Al 27’ Jones porta gli ospiti al pareggio sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al minuto 51 Jones commette fallo su Beier e il Borussia Dortmund beneficia di un calcio di rigore. Dagli undici metri Can trasforma per il definitivo 3-2. Il Borussia Dortmund è adesso atteso dall’impegno di Champions League di martedì 20 gennaio alle 21 contro gli inglesi del Tottenham.

RB LIPSIA- BAYERN MONACO 1-5

Inossidabile come sempre. Il Bayern Monaco conquista con un 5-1 all’Rb Lipsia la sedicesima vittoria in diciotto gare conservando l’imbattiiblità e la testa della classifica con 50 punti e undici di vantaggio sul Borussia Dortmund. I padroni di casa sono quarti a quota 32 punti dopo la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. I bavaresi saranno ora impegnati in Champions League mercoledì 21 gennaio alle 21 in casa contro i belgi dell’Union St Gilloise. Al 20’ Da Cruz segna l’1-0 dei padroni di casa su passaggio dalla sinistra. Al 5’ della ripresa Gnabry pareggia con un diagonale. Al 22’ Kane capovolge l’esito della contesa a favore dei bavaresi su passaggio dalla destra e da distanza ravvicinata. Al 37’ Tah segna il 3-1 di testa sugli sviluppi di un corner. Al 40’ Pavlovic segna il poker dalla breve distanza. Il definitivo 5-1 è opera di Olisè al minuto 43 con un tiro dal limite.