Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Bundesliga

Bayern inarrestabile, Dortmund a fatica sul St. Pauli

La squadra di Kompany è ancora imbattuta e ha chiuso un girone d'andata da record per punti e gol segnati

Gen 18, 20263 Lettura
LIMASSOL, CYPRUS - SEPTEMBER 30: Harry Kane of Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 match between Pafos FC and FC Bayern München at Limassol Stadium on September 30, 2025 in Limassol, Cyprus. (Photo by George Wood - UEFA/UEFA via Getty Images)

WERDER BREMA- EINTRACHT FRANCOFORTE 3-3

Hanno provato a seminarsi ma, alla fine, si sono dovute accontentare del pareggio. Werder Brema ed Eintracht Francoforte si dividono la posta pareggiando per 3-3. Ambedue riscattano la sconfitta del turno precedente. Il Werder Brema è dodicesimo con 18 punti, l’Eintracht settimo con 27 e prossimo a riprendere il cammino in Champions League mercoledì 21 gennaio alle 18.45 sul terreno del Qarabag. Al 1’ gli ospiti si portano in vantaggio con Kalimuendo su assist di Brown. Al 29’ Njinmah pareggia su suggerimento di Sugawara. Al minuto 11 della ripresa l’Eintracht Francoforte si porta in vantaggio nuovamente con Collins su imbeccata di Chaibi. Al 33’ Stage ripareggia su assist di Mbangula. Al 35’ il Werder si porta in vantaggio con Milosevic imbeccato da Schmid. Al 49’ Knauff riceve la sfera da Amaimouni e sigla il definitivo 3-3.

HOFFENHEIM- BAYER LEVERUSEN 1-0

Vittoria e terzo posto. L’Hoffenheim supera per 1-0 il Bayer Leverkusen e prosegue nel suo campionato ad alta voce con il terzo acuto nelle ultime quattro gare che lo porta a trentatré punti. Gli ospiti sono sesti a quota 29 dopo il secondo stop di fila. Il gol partita è stato segnato da Burger al minuto 9 direttamente su calcio di punizione. Il Bayer Leverkusen cercherà adesso riscatto in Champions League dove martedì 20 gennaio alle 21 si recherà nella tana dei greci dell’Olympiacos.

COLONIA- MAINZ 2-1

Vittoria…di testa. Il Colonia supera il Mainz in rimonta per 2-1 con una doppia incornata di Ache. I renani mancavano all’appuntamento con la posta piena da otto turni e sono decimi con 20 punti. Il Mainz interrompe una serie utile di quattro turni ed è penultimo con 12 punti in piena zona retrocessione. Mainz avanti al minuto 29 con un diagonale di Bell. Il Colonia pareggia all’11’ della ripresa con Ache di testa su cross dalla destra. Sempre lui, al 40’, di testa e sugli sviluppi di un corner, capovolge definitivamente l’esito della contesa.

AMBURGO- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 0-0

Né vinti né vincitori tra Amburgo e Borussia Monchengladbach che pareggiano a reti bianche. I padroni di casa riscattano in parte la sconfitta patita con il Friburgo e si portano al quattordicesimo posto con 17 punti facendo respirare un po’ la loro classifica. Gli ospiti, a loro volta, riscattano parzialmente il netto 1-5 patito in casa dell’Hoffenheim e sono undicesimi con venti punti in coabitazione con il Colonia. Amburgo a un soffio dal gol dopo soli quattro minuti con una traversa colpita da Dompè.

WOLSFBURG- HEIDENHEIM 1-1

L’Heidenheim prova a scappare ma il Wolfsburg lo raggiunge. Alla Wolkswagen Arena finisce così con il punteggio di 1-1. Ospiti in vantaggio al 46’ con Beck che sfrutta una corta respinta della difesa di casa. Al 35’ della ripresa Jenz pareggia con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Il Wolfsburg ottiene il secondo risultato utile di fila ed è dodicesimo con 9 punti, gli ospiti, invece, sono terzultimi a quota tredici e riscattano in parte la sconfitta con il Mainz.

BORUSSIA DORTMUND- ST PAULI 3-2

Il pareggio sembrava già scritto. In pieno recupero, però, con un calcio di rigore, il Borussia Dortmund ha avuto la meglio per 3-2 sul St Pauli. I gialloneri colgono il decimo risultato utile di fila e sono secondi con 39 punti. Gli amburghesi sono al secondo passo falso di fila e restano fanalino di coda a quota 12 in piena zona retrocessione. Padroni di casa a bersaglio al minuto 46 per merito di Brandt su cross teso dalla destra. Al 9’ della ripresa Adeyemi raddoppia su azione di contropiede. Il St Pauli prova a riportari in partita con Sande al minuto 17 di testa sugli sviluppi di un corner dalla destra. Al 27’ Jones porta gli ospiti al pareggio sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al minuto 51 Jones commette fallo su Beier e il Borussia Dortmund beneficia di un calcio di rigore. Dagli undici metri Can trasforma per il definitivo 3-2. Il Borussia Dortmund è adesso atteso dall’impegno di Champions League di martedì 20 gennaio alle 21 contro gli inglesi del Tottenham.

RB LIPSIA- BAYERN MONACO 1-5

Inossidabile come sempre. Il Bayern Monaco conquista con un 5-1 all’Rb Lipsia la sedicesima vittoria in diciotto gare conservando l’imbattiiblità e la testa della classifica con 50 punti e undici di vantaggio sul Borussia Dortmund. I padroni di casa sono quarti a quota 32 punti dopo la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. I bavaresi saranno ora impegnati in Champions League mercoledì 21 gennaio alle 21 in casa contro i belgi dell’Union St Gilloise. Al 20’ Da Cruz segna l’1-0 dei padroni di casa su passaggio dalla sinistra. Al 5’ della ripresa Gnabry pareggia con un diagonale. Al 22’ Kane capovolge l’esito della contesa a favore dei bavaresi su passaggio dalla destra e da distanza ravvicinata. Al 37’ Tah segna il 3-1 di testa sugli sviluppi di un corner. Al 40’ Pavlovic segna il poker dalla breve distanza. Il definitivo 5-1 è opera di Olisè al minuto 43 con un tiro dal limite.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Il Dortmund stende il Werder Brema, vince lo Stoccarda

Gen 14, 2026

Il Bayern riparte forte, otto gol al Wolfsburg! Poker Gladbach

Gen 12, 2026

Lo Stoccarda travolge il Bayer, pari show tra Eintracht e Dortmund

Gen 10, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.