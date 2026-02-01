Bayern frenato dall’Amburgo, Leverkusen ok, perde il Lipsia

COLONIA – WOLFSBURG 1-0

Dopo lo stop con il Friburgo, il Colonia ritorna alla posta piena. I renani colgono il secondo successo interno di fila dopo quello con il Mainz e salgono al decimo posto con 23 punti. Il Wolfsburg rimane dodicesimo a quota 19 dopo il secondo stop di fila. La rete che ha deciso la partita è stata siglata da Maina al minuto 29 su suggerimento di Krauss.

EINTRACHT FRANCOFORTE- BAYER LEVERKUSEN 1-3

Dopo la vittoria in Champions League per 3-0 con il Villareal valsa l’accesso ai playoff, il Bayer Leverkusen si ripete in campionato sconfiggendo l’Eintracht Francoforte. Per i padroni di casa, invece, è il secondo stop di fila in campionato che non va a riscattare la delusione di Champions League per l’uscita di scena senza riuscire ad agguantare i playoff dopo il cappaò casalingo per 0-2 con il Tottenham. Eintracht Francoforte ottavo con 27 punti, Bayer Leverkusen sesto a quota 35. Al minuto 26 Arthur sfrutta un assist di Grimaldo e porta gli ospiti in vantaggio. Al 33’ Tillman raddoppia su assist di Kofane. L’Eintracht Francoforte tenta di rientrare in partita al 5’ della ripresa con Koch. Al 25’ i padroni di casa restano in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Skhiri per doppia ammonizione. Al 48’ della ripresa Garcia, su suggerimento di Poku, fissa il risultato sul definitivo 3-1 per gli ospiti. Il Bayer Leverkusen sarà ora impegnato martedì 3 febbraio alle 20.45 in Coppa di Germania contro il St Pauli.

WERDER BREMA- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 1-1

Avanti di una rete, è stato ripreso in pieno recupero. Il Borussia Monchengladbach vede sfumare la possibilità di ottenere la posta piena contro il Werder Brema pareggiando per 1-1. I padroni di casa sono quattordicesimi con 19 punti e tornano a muovere la classifica dopo due passi falsi di fila, gli ospiti sono invece dodicesimi a quota 21 e riscattano in parte la sconfitta interna contro lo Stoccarda. Al 16’ della ripresa Tabakovic riceve la sfera da Honorat e porta in vantaggio gli ospiti. Al 49’ della ripresa Topp, su suggerimento di Deman, pareggia.

HOFFENHEIM- UNION BERLINO 3-1

E fanno cinque. L’Hoffenheim supera l’Union Berlino e allarga la famiglia delle sue vittorie consecutive portandosi a quota 42 punti e appaiando temporaneamente il Borussia Dortmund al secondo posto. L’Union Berlino interrompe una serie positiva di cinque turni ed è nono con 24 punti. Al 39’ Querfeld commette fallo su Asllani e l’Hoffenheim beneficia di un calcio di rigore. Dagli undici metri, Kramaric trasforma per l’1-0 dei padroni di casa. Ancora lui, al minuto 45, su assist di Tourè, fa prendere il largo ai suoi con la rete del raddoppio. Al 2’ della ripresa Diogo Leite infila la palla nella propria porta e l’Hoffenheim si porta sul 3-0. Gli ospiti provano a riorganizzarsi e al minuto 23 accorciano le distanze con Khedira.

AUGSBURG- ST PAULI 2-1

Sotto di un gol, non si è scomposto e l’ha ribaltata facendo sua l’intera posta. L’Augsburg sconfigge il St Pauli per 2-1 ed è undicesimo con ventidue punti dopo la seconda vittoria di fila e il quarto risultato utile consecutivo. Gli amburghesi interrompono una serie utile di due turni, restano penultimi a quota 14 e se la vedranno ora con il Bayer Leverkusen martedì 3 febbraio alle 20.45 per i quarti di finale di Coppa di Germania. Al 29’ Wolf commette fallo su Saliakas e gli ospiti usufruiscono di un calcio di rigore. Dagli undici metri Sinani non fallisce portando avanti il St Pauli. Al 41’ Gregoritsch porta l’Augsburg al pareggio su suggerimento di Claude- Maurice. Al 14’ della ripresa l’intesa tra i due funziona ancora bene e Gregoritsch capovolge l’esito della contesa a favore dei padroni di casa.

RB LIPSIA- MAINZ 1-2

Dopo il Wolfsburg, l’RB Lipsia. Il Mainz si regala la seconda vittoria consecutiva e si porta al terzultimo posto a quota 18. I padroni di casa interrompono una serie utile di due turni e sono quarti con 36 punti in coabitazione con lo Stoccarda. Al 40’ Harder su assist di Nusa porta in vantaggio i padroni di casa. Al 51’ Raum commette fallo su Tietz ed è rigore per il Mainz. Dal dischetto Amiri non fallisce per l’1-1. Al 4’ della ripresa Mvumpa capovolge l’esito dell’incontro a favore degli ospiti.

AMBURGO- BAYERN MONACO 2-2

Né vinti né vincitori tra Amburgo e Bayern Monaco che si dividono la posta pareggiando per 2-2. Per i padroni di casa si tratta del terzo pareggio consecutivo, per gli ospiti di un parziale riscatto dopo il primo stop stagionale con l’Augsburg e del coronamento di una buona settimana cominciata con il passaggio agli ottavi di finale di Champions League grazie al secondo posto alle spalle dell’Arsenal grazie alla vittoria per 2-1 sul terreno degli olandesi del Psv Eindhoven. Al 34’ Kimmich commette fallo su Remberg ed è rigore per l’Amburgo. Dagli undici metri Fabio Vieira non fallisce. Al 42’ Kimmich si fa perdonare fornendo a Kane l’assist che gli permette di realizzare il gol del pareggio dei bavaresi. Al 2’ della ripresa Diaz, su assist di Olisè, porta in vantaggio gli ospiti ma al minuto 8 Vuskovic, su assist di Mikelbrencis, realizza il definitivo 2-2. Bayern Monaco sempre in vetta con 51 punti, Amburgo tredicesimo a quota 19.