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Calcio Estero

Il programma del week end, Man City-Arsenal vale la Premier

Big match e verdetti nei top campionati europei: sfide decisive per titolo, Europa e salvezza

Apr 17, 20262 Lettura
BRUGES, BELGIUM - DECEMBER 10: Noni Madueke of Arsenal celebrates scoring his team's second goal with teammates Gabriel Martinelli and Ben White during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Club Brugge KV and Arsenal FC at Jan Breydelstadion on December 10, 2025 in Bruges, Belgium. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 33ª giornata di Premier League mette al centro il big match tra Manchester City e Arsenal: Gunners primi con 70 punti, ma i Citizens (64 e una gara in meno) possono riaprire tutto. Riflettori anche su Chelsea-Manchester United e sul derby Everton-Liverpool, decisivi per l’Europa. In coda, il Tottenham Hotspur (30 punti) cerca una svolta salvezza.

Il programma completo della 33ª giornata

Sabato 18 Aprile, 13:30
Brentford vs Fulham
Sabato 18 Aprile, 16:00
Newcastle vs AFC Bournemouth
Sabato 18 Aprile, 16:00
Leeds vs Wolverhampton
Sabato 18 Aprile, 18:30
Tottenham vs Brighton & Hove Albion
Sabato 18 Aprile, 21:00
Chelsea vs Manchester United
Domenica 19 Aprile, 15:00
Aston Villa vs Sunderland
Domenica 19 Aprile, 15:00
Nottingham Forest vs Burnley
Domenica 19 Aprile, 15:00
Everton vs Liverpool
Domenica 19 Aprile, 17:30
Manchester City vs Arsenal
Lunedì 20 Aprile, 21:00
Crystal Palace vs West Ham

Bayern a un passo dal titolo: match point contro Stoccarda

La 30ª giornata di Bundesliga può assegnare il titolo: il Bayern Monaco, primo con 76 punti, ha il match point contro lo VfB Stuttgart. Decisivo anche il risultato del Borussia Dortmund, secondo a 64. In chiave Champions, lo Stoccarda e l’RB Leipzig (56 punti) si contendono il terzo posto, con Bayer Leverkusen e Hoffenheim in scia. In coda, sfida pesante tra FC St. Pauli e 1. FC Köln, mentre Wolfsburg e Heidenheim restano in zona rossa.

Il programma completo della 30ª giornata

Venerdì 17 Aprile, 20:30
FC St. Pauli vs Colonia
Sabato 18 Aprile, 15:30
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Sabato 18 Aprile, 15:30
Leverkusen vs Augsburg
Sabato 18 Aprile, 15:30
Union Berlino vs Wolfsburg
Sabato 18 Aprile, 15:30
Werder Brema vs Amburgo
Sabato 18 Aprile, 18:30
Eintracht vs RB Lipsia
Domenica 19 Aprile, 15:30
Friburgo vs Heidenheim
Domenica 19 Aprile, 17:30
Bayern Monaco vs Stoccarda
Domenica 19 Aprile, 19:30
Borussia M’Gladbach vs Mainz

Corsa Europa infuocata: PSG-Lione chiude il turno

La 30ª giornata di Ligue 1 si accende con una corsa europea serratissima. Il Paris Saint-Germain, primo con 63 punti, ospita l’Olympique Lione nel match di chiusura, mentre il RC Lens (59) prova a mettere pressione. Dal terzo posto in giù è equilibrio totale: Lille OSC, Olympique Marsiglia, Lione, Stade Rennais e AS Monaco sono racchiuse in pochi punti. In coda, situazione critica per FC Nantes e FC Metz.

Il programma completo della 30ª giornata

Venerdì 17 Aprile, 20:45
Lens vs Tolosa
Sabato 18 Aprile, 17:00
Lorient vs Olympique Marsiglia
Sabato 18 Aprile, 19:00
Angers vs Le Havre
Sabato 18 Aprile, 21:05
Lilla vs Nizza
Domenica 19 Aprile, 15:00
Monaco vs Auxerre
Domenica 19 Aprile, 17:15
Metz vs Paris
Domenica 19 Aprile, 17:15
Nantes vs Brest
Domenica 19 Aprile, 17:15
Racing Strasburgo vs Rennes
Domenica 19 Aprile, 20:45
PSG vs Lione

Coppa del Re, finale Atlético-Real Sociedad

Il campionato si ferma per lasciare spazio alla finale di Coppa del Re: sabato 18 aprile alle 21:00 si affrontano Atlético Madrid e Real Sociedad, in una sfida dal grande fascino. Nel bilancio totale sorride l’Atlético con 80 vittorie su 164 gare, contro 47 della Real Sociedad. Ma in Coppa del Re il trend si ribalta: i baschi sono avanti con 6 successi, mentre i madrileni si fermano a 4 (4 pareggi), nonostante più gol segnati.

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