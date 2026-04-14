ll Bayern Monaco ha scelto l’erede di Gnabry. Costa 70 milioni

Il Bayern Monaco di Kompany è atteso nella delicatissima sfida contro il Real Madrid valida per il ritorno dei quarti di finale di ‘Champions League’ in programma domani sera alle 21:00.

La concentrazione dovrà essere al 100%, con un campionato mai messo in discussione (primi in ‘Bundesliga’) e una semifinale della ‘Coppa di Germania’ da disputare contro il Bayer Leverkusen di Kasper Hjulmand il prossimo 22/04. Tanti impegni così importanti quanto ravvicinati, che però non possono distrarre la società dal prossimo mercato estivo.

Real e non solo: il mercato del Bayern monaco

In questi ultimi anni hanno investito molto su giocatori giovani e di qualità, a partire dal centrocampista Musiala, fino ad arrivare al classe ’08 Lennart Karl e al 2001 Michael Olise, già protagonisti con le rispettive nazionali (Germania e Francia), ma si sente comunque il bisogno di rinforzare un attacco che non ha bisogno di presentazioni tra Kane, Luis Diaz e Gnabry.

Eppure Hainer e Jan-Christian Dreesen (rispettivamente presidente e amministratore delegato del club) hanno già studiato le prossime mosse per essere ancora più competitivi in Europa.

Secondo quanto riportato dal giornalista tedesco Florian Plettenberg, il Bayern Monaco sarebbe sulle tracce di un noto attaccante del Newcastle, squadra in cui milita anche l’italiano Sandro Tonali.

Gordon nel mirino di Kompany: statistiche e cifre del calciatore

Il nome in questione è l’inglese Anthony Gordon, classe 2001 che nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli, soprattutto quello da esterno di sinistra. In questa stagione ha disputato 46 partite totali in tutte le competizioni, siglando 17 reti e mettendo a referto 5 assist per i propri compagni di squadra.

La cifra richiesta dal club inglese si aggira dai 60 ai 70 milioni di euro, con i bavaresi che di certo non si faranno intimidire da questa proposta. Tutto spetta dunque al calciatore protagonista della trattativa, per quello che sarebbe un salto di carriera importante sotto ogni punto di vista, e se dovesse aprire alla cessione si potrebbe davvero concretizzare la trattativa, con Gordon che dunque andrebbe a completare un reparto d’attacco già stellare.

La testa ora è rivolta solo al match di Champions contro il Real Madrid, e a fine stagione si faranno le corrette valutazioni per aggiungere una pedina in più sotto gli ordini di Vincent Kompany.