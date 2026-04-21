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Premier League

Regalo a De Zerbi: il Palace ferma il West Ham, Wolves retrocessi

Nel posticipo della 33^ giornata di Premier League Crystal Palace e West Ham si dividono la posta in palio: sospiro di sollievo per De Zerbi. Il Monday night della 33esima giornata di Premier League si chiude con lo 0-0 di 'Selhurst Park': le Eagles ipotecano la salvezza, gli Hammers salgono a +2 sul Tottenham che resta ancora in corsa. Wolves retrocessi

Apr 21, 20261 Lettura
FLORENCE, ITALY - APRIL 16: Fans of Crystal Palace wave flags in the stands prior to the UEFA Conference League 2025/26 Quarter-Final Leg Two match between ACF Fiorentina and Crystal Palace FC at Stadio Artemio Franchi on April 16, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Si chiude con un pareggio a reti bianche nel posticipotra Crystal Palace e West Ham la 33^ giornata di Premier League. Nel Monday Night Eagles Hammers non vanno oltre lo 0-0 nel derby di Selhurst Park, dividendosi così la posta in palio. Match frizzante a Londra con protagonisti i due portieri: Hermansen sale in cattedra in più di un’occasione, Henderson salva invece i padroni di casa con un riflesso da urlo su colpo di testa di Mavropanos al tramonto del primo tempo. Il risultato di Croydon sancisce inoltre il primo aritmetico verdetto della stagione: dopo 8 anni consecutivi, il Wolverhampton saluta la Premier e retrocede in Championship.

CRYSTAL PALACE-WEST HAM 0-0

Termina con un pareggio inviolate il posticipo della 33^ giornata di Premier League, tra Crystal Palace West Ham. Nel Monday Night della Premier League, la partita disputata al Selhurts Park, i Glaziers – già reduci dalla qualificazione in semifinale di Conference League ai danni della Fiorentina – raccolgono 1 punto utile a mantenere il margine di sicurezza dal terzultimo posto. Un risultato che penalizza invece la classifica deli Hammers, il cui vantaggio sul Tottenham di De Zerbi – che sabato 18 non è andato oltre il 2-2 contro il Brighton – ammonta a 2 sole lunghezze. Il pareggio di Londra condanna però il Wolverhampton alla matematica retrocessione. L’agenda di Glasner mette ora in programma la trasferta ad Anfield di sabato 25 e a seguire il primo round della semifinale di Conference contro lo Shakhtar previsto per giovedì 30. La formazione di Espirito Santo affronterà invece l’Everton il 25 e Brentford il 2 maggio.  Il pari a reti bianche maturato a ‘Selhurst Park consente al Crystal Palace di Glasner di ipotecare di fatto la salvezza: le Eagles salgono infatti al 13° posto a quota 43 punti, a +12 sulla zona retrocessione con ancora sei match da disputare. Situazione totalmente opposta invece in casa West Ham: gli Hammers di Espirito Santo occupano la 17esima posizione a 33 punti, a sole due lunghezze di vantaggio sulla terz’ultima posizione occupata dal Tottenham di De Zerbi (31) che può tirare un enorme sospiro di sollievo: la permanenza in Premier League, a cinque turni dal termine, è ancora possibile.

 

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