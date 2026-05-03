Paura per Alex Ferguson, ansia all’Old Trafford prima di United-Liverpool

Attimi di paura all’Old Trafford prima della partita tra il Manchester United e il Liverpool: lo storico manager dei Red Devils, Sir Alx Ferguson, è stato portato in ospedale dopo aver accusato un malore. L’ex tecnico, alla guida dello United per 27 anni, dal 1986 al 2013, è solito assistere alle gare della sua vecchia squadra e poche ore prima del calcio d’inizio è stato fotografato con alcuni ospiti allo stadio. Poi, si è sentito male. Ma non è in una situazione di emergenza. Dal club filtra comunque un certo ottimismo sulle sue condizioni tanto che potrebbe essere dimesso presto

Malore per Sir Alex Ferguson all’Old Trafford circa un’ora prima della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool. Lo storico manager dei Red Devils inizialmente è stato curato dai paramedici dello stadio e poi è stato portato in ambulanza in ospedale per precauzione dopo essersi sentito male. Ferguson era arrivato presto per salutare lo staff, ma mentre i calciatori stavano facendo riscaldamento in campo è accaduto l’imponderabile. Stando ad alcune indiscrezioni, l’ex allenatore si è sentito male nell’area dei tunnel e delle sale direzionali. Fonti – come riporta la Bbc – hanno sottolineato che si è trattato di una misura precauzionale per l’ex allenatore del Manchester United, ora 84enne, e non di un’emergenza. Ferguson, che ha guidato lo United per 27 anni vincendo 38 trofei, è solito assistere alle partite del club dal palco d’onore. Ferguson è stato definito vigile e ben orientato. I controlli medici sono stati comunque necessari, dal momento che nel 2018 l’uomo è stato colpito da un’emorragia cerebrale.Interpellati sulla vicenda, i dirigenti del Manchester United sono ottimisti sul fatto che l’84enne si riprenderà presto e sarà rimandato a casa.

IL PRECEDENTE: L’EMORRAGIA CEREBRALE



Ferguson nel 2018 aveva avuto un’emorragia cerebrale che lo aveva colpito duramente, ai tempi il medico che l’aveva curato aveva detto che non avrebbe avuto il “20% di probabilità di sopravvivere“. “Pensavo: tornerò mai a parlare?”: così Ferguson (che aveva ritrovato la parola dopo dieci giorni con un logopedista) aveva raccontato la paura dopo l’emorragia cerebrale.

LA STORIA

La storia del Manchester United si identifica con il volto di Alex Ferguson, leggenda vivente del club. Il tecnico scozzese è rimasto in carica come allenatore dei Red Devils per 27 anni, dal 6 novembre 1986 al 19 maggio 2013, superando il record di Matt Busby il 19 dicembre 2010 e diventando il manager più longevo della storia del Man United (9692 giorni). È considerato uno dei migliori tecnici della storia del calcio e tra i più vincenti di sempre: allo United ha vinto 38 trofei a livello nazionale e internazionale, tra cui due Champions League, la prima nel 1999 e la seconda nel 2008.