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Mondiali 2026

L’Inghilterra soffre, resiste e vola ai quarti: il Messico cade all’Azteca

L'Inghilterra batte 3-2 il Messico e vola ai quarti di finale dei Mondiali 2026. Decidono la doppietta di Jude Bellingham e il rigore di Harry Kane. Ora sfida alla Norvegia.

Lug 6, 20261 Lettura
TIRANA, ALBANIA - NOVEMBER 16: Harry Kane and Jude Bellingham of England high five during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Albania and England at Air Albania Stadium on November 16, 2025 in Tirana, Albania. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

Wonderwall ancora, almeno, per un altro turno: l’Inghilterra espugna il fortino Azteca, elimina il Messico e si regala i quarti contro la Norvegia. Tuchel sarà soddisfatto dei suoi, che hanno mostrato di saper soffrire anche quando sono rimasti in 10 nella ripresa per il rosso a Quansah. Al Messico non basta una prestazione generosa.

È stata una sfida intensa e dai tratti quasi epici. Il Messico coraggioso del primo tempo, che chiama subito Pickford ad un paio di salvataggi provvidenziali, viene colpito a freddo da un uno-due micidiale dell’Inghilterra, firmato Jude Bellingham. La stella del Real Madrid sigilla prima di testa su cross di Saka, poi raddoppia dopo una triangolazione con Kane agevolata da un pasticcio di Mora, che perde un pallone sanguinoso. Ma il Messico non ha intenzione di abbassare la testa e accorcia subito le distanze con Quinones, che fulmina Pickford da breve distanza. l’Inghilterra adesso soffre, Pickford è ancora bravissimo su Jimenez e Bellingham salva su Montes.

La ripresa è altrettanto bella. O’Reilly coglie il palo in apertura, poi un intervento imprudente costa il rosso a Quansah e per gli inglesi sembra mettersi male. Sembra, perché lo scatenato Gordon si procura un rigore anticipando Rangel su sponda di Kane: proprio l’attaccante del Bayern trasforma, glaciale, dal dischetto ed è 1-3. Non basta per stare tranquilli, però, perché proprio Kane colpisce Gutiérrez cercando un rinvio: revisione, penalty e Jimenez trasforma il 2-3. Tuchel a questo punto abbassa la linea Maginot della squadra, che si chiude nella sua area, ma il Messico mette insieme soltanto tanti cross. L’Inghilterra regge, e adesso può davvero dire la sua.

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