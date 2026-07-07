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Mondiali 2026

Spagna ai quarti, Merino firma il gol vittoria al 90’: Portogallo beffato

Un'intuizione di Merino nel finale manda le furie rosse ai quarti

Lug 7, 20262 Lettura
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JULY 01: Cristiano Ronaldo of Portugal reacts after Jan Oblak of Slovenia (not pictured) saves his penalty kick during the UEFA EURO 2024 round of 16 match between Portugal and Slovenia at Frankfurt Arena on July 01, 2024 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Ryan Pierse - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il calcio può essere gioia o beffa. Dipende dall’angolazione da cui lo si guarda. Per la Spagna è stata la prima, per il Portogallo la seconda. Le furie rosse di Luis De La Fuente hanno infatti avuto ragione del Portogallo in extremis con una rete di Merino quando la partita sembrava già concedersi all’abbraccio dei tempi supplementari. Al tirar delle somme, l’esito finale del match premia la squadra maggiormente determinata e propositiva in fase offensiva pur se il Portogallo recrimina per una traversa colpita da Nuno Mendes nella prima frazione.

La Spagna si presenta subito con il suo vestito migliore con un sinistro dal limite di Oyarzabal che Diogo Costa blocca però sicuro. Il Portogallo intona però subito il controcanto al minuto 7 con Joao Cancelo il cui tiro va a trovare le stelle. Le due compagini si sfidano a viso aperto e senza nascondersi. La Spagna prova ad alzare il ritmo della propria gara e al 16′ si rende temibile con una doppia conclusione di Yamal prima e Baena poi su cui Diogo Costa fa però scattare il semaforo rosso con altrettante respinte. Le furie rosse continuano a tenere in mano l’offensiva, al minuto 31 Pedri impegna dal limite Diogo Costa in un’altra respinta. Al 37′ Cristiano Ronaldo cerca di spezzare la trama offensiva giallorossa con un tiro su assist di testa di Joao Felix che costringe Unai Simon alla presa in tuffo. Più degna di nota è una conclusione al minuto 41 di Nuno Mendes che fa tremare la traversa spagnola. Il finale di tempo è ancora della nazionale di De La Fuente con un tiro di Rodri altissimo.

La ripresa si apre con un tentativo dei lusitani, al 6′ Pedro Neto si invola bene sulla fascia destra ma il suo passaggio al centro è alla velocità della luce e non è raccolto nè da Cristiano Ronaldo nè da Joao Felix. La Spagna risponde al minuto 16 con Dani Olmo che calcia alto dal limite. Perso Nuno Mendes per infortunio con l’innesto di Nelson Semedo, l’undici di Roberto Martinez cerca di tenere alta la temperatura della sua offensiva ma il tiro di Bruno Fernandes al 31′ si spegne sull’esterno della rete. La partita sembra ormai destinata ai supplementari ma al 46′ Ferran Torres trova un corridoio in profondità per Merino che ringrazia infilando Diogo Costa da distanza ravvicinata. Nel finale il Portogallo cerca di riprenderla con due incornate di Bernardo Silva e Bruno Fernandes ma la mira non risponde presente e la Spagna può festeggiare l’accesso ai quarti.

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Cristiano Comelli

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