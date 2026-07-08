La Svizzera approda ai quarti dopo 72 anni, Colombia ko ai rigori

Esulta la Svizzera e viene eliminata la Colombia. Sono questi gli ultimi verdetti degli ottavi di finale dei Mondiali 2026, che ci consegnano la sfidante dell’Argentina: Messi e compagni duelleranno con gli elvetici. Nel complesso gioca meglio la Colombia, che si divora il potenziale vantaggio anche nei supplementari, ma non si va oltre lo 0-0 e dunque ecco i rigori. Sanchez (traversa) ed Hernandez (parato) condannano i Cafeteros, Kobel manda la Svizzera ai quarti.

SVIZZERA-COLOMBIA 0-0 (4-3 d.c.r.)

La Svizzera torna tra le migliori otto al mondo per la prima volta dal 1954, la Colombia manca la chance di giocarsi la sua rivincita contro l’Argentina. I rossocrociati la spuntano ai rigori, con un 4-3 finale, e si qualificano ai quarti di finale dopo una gara equilibrata e non esaltante, con Ruben Vargas a battere Camilo Vargas nel penalty decisivo. Spingono subito i Cafeteros, ma gli elvetici chiudono ogni spazio e si rendono pericolosi in ripartenza. Puerta bussa alla porta di Kobel e Diaz si costruisce una chance, ma l’occasione migliore è per la Svizzera: Rieder sfiora il vantaggio rossocrociato. Si va dunque al riposo sullo 0-0, dopo un primo tempo avaro d’emozioni, e Yakin interviene subito: fuori uno spento Jashari, dentro Sow. L’ex Eintracht sfiora la rete del vantaggio e Rieder si conferma il migliore dei suoi, ma col passare dei minuti risale di tono la Colombia. Diaz e compagni sfiorano ancora il vantaggio con Suarez, Kobel però blinda la sua porta con una gran parata.

Neppure Ndoye riesce a spezzare l’equilibrio, dunque si va ai supplementari, dove l’inerzia del match sembra a favore dei Cafeteros. La Colombia colpisce una traversa con Lucumì al 99′ minuto, poi si costruisce due enormi chances con Diaz e Campaz: madornale l’errore dell’esterno del Rosario Central al 114′ minuto. La Svizzera si difende e punta ai rigori, rendendosi pericolosa solo col neoentrato Amdouni e riuscendo nel suo intento. Si arriva dunque alla lotteria dal dischetto, che premia i rossocrociati: Akanji sbaglia calciando alt), ma gli errori di Davinson Sanchez che colpisce la traversa e del Cucho Hernandez (parato) condannano la Colombia. Kobel manda la Svizzera ai quarti dopo settantadue anni, nulla da fare per Vargas che viene battuto dal suo omonimo: è ko per i Cafeteros. Si completa dunque il quadro dei quarti di finale: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Svizzera-Argentina.