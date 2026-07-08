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Mondiali 2026

La Svizzera approda ai quarti dopo 72 anni, Colombia ko ai rigori

Nel secondo ottavo di finale di giornata, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia ko ai rigori. Gli errori di Sanchez ed Hernandez condannano i Cafeteros, dopo lo 0-0 nei tempi supplementari. I rossocrociati sfideranno l'Argentina.

Lug 8, 20261 Lettura
GENEVA, SWITZERLAND - NOVEMBER 15: Granit Xhaka of Switzerland celebrates scoring his team's second goal with his teammates during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Switzerland and Sweden at Stade de Geneve on November 15, 2025 in Geneva, Switzerland. (Photo by Daniela Porcelli - UEFA/UEFA via Getty Images)

Esulta la Svizzera e viene eliminata la Colombia. Sono questi gli ultimi verdetti degli ottavi di finale dei Mondiali 2026, che ci consegnano la sfidante dell’Argentina: Messi e compagni duelleranno con gli elvetici. Nel complesso gioca meglio la Colombia, che si divora il potenziale vantaggio anche nei supplementari, ma non si va oltre lo 0-0 e dunque ecco i rigori. Sanchez (traversa) ed Hernandez (parato) condannano i Cafeteros, Kobel manda la Svizzera ai quarti.

SVIZZERA-COLOMBIA 0-0 (4-3 d.c.r.)

La Svizzera torna tra le migliori otto al mondo per la prima volta dal 1954, la Colombia manca la chance di giocarsi la sua rivincita contro l’Argentina. I rossocrociati la spuntano ai rigori, con un 4-3 finale, e si qualificano ai quarti di finale dopo una gara equilibrata e non esaltante, con Ruben Vargas a battere Camilo Vargas nel penalty decisivo. Spingono subito i Cafeteros, ma gli elvetici chiudono ogni spazio e si rendono pericolosi in ripartenza. Puerta bussa alla porta di Kobel e Diaz si costruisce una chance, ma l’occasione migliore è per la Svizzera: Rieder sfiora il vantaggio rossocrociato. Si va dunque al riposo sullo 0-0, dopo un primo tempo avaro d’emozioni, e Yakin interviene subito: fuori uno spento Jashari, dentro Sow. L’ex Eintracht sfiora la rete del vantaggio e Rieder si conferma il migliore dei suoi, ma col passare dei minuti risale di tono la Colombia. Diaz e compagni sfiorano ancora il vantaggio con Suarez, Kobel però blinda la sua porta con una gran parata.

Neppure Ndoye riesce a spezzare l’equilibrio, dunque si va ai supplementari, dove l’inerzia del match sembra a favore dei Cafeteros. La Colombia colpisce una traversa con Lucumì al 99′ minuto, poi si costruisce due enormi chances con Diaz e Campaz: madornale l’errore dell’esterno del Rosario Central al 114′ minuto. La Svizzera si difende e punta ai rigori, rendendosi pericolosa solo col neoentrato Amdouni e riuscendo nel suo intento. Si arriva dunque alla lotteria dal dischetto, che premia i rossocrociati: Akanji sbaglia calciando alt), ma gli errori di Davinson Sanchez che colpisce la traversa e del Cucho Hernandez (parato) condannano la Colombia. Kobel manda la Svizzera ai quarti dopo settantadue anni, nulla da fare per Vargas che viene battuto dal suo omonimo: è ko per i Cafeteros. Si completa dunque il quadro dei quarti di finale: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Svizzera-Argentina. 

 

 

                                                                  

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