Milan, ufficiale il colpo Mario Gila: perché sarà il leader della difesa di Amorim

Il Diavolo veste Gila: il Milan chiude uno dei colpi più attesi definendo l’arrivo del centrale difensivo dalla Lazio. Lo spagnolo classe 2000 rappresenta un rinforzo mirato, conosce già bene l’Italia e il suo campionato, è pronto a integrarsi immediatamente nel gruppo di Ruben Amorim. A pochi giorni dal via ufficiale della stagione, la rosa rossonera plasmata nella testa del neotecnico portoghese (da qualche giorno in città per programmare i lavori) prende forma.

Originario della provincia di Barcellona, cresciuto nella cantera del Real Madrid, Gila è arrivato in Serie A nell’estate 2022 su indicazione di Igli Tare (proprio lui, il dimissionario diesse rossonero) all’epoca alla Lazio, per circa 6 milioni di euro. Dopo una prima fase di adattamento, ha consolidato il suo ruolo diventando uno dei centrali più affidabili del campionato. Gila non è un difensore appariscente. Difficilmente lo si vede uscire dalla linea per cercare l’anticipo spettacolare: preferisce leggere l’azione, accorciare con i tempi giusti e sfruttare una velocità sopra la media quando deve rincorrere gli attaccanti. Il catalano (185 cm) incarna il prototipo del difensore moderno: un mix tra la solidità difensiva italiana e la qualità palla al piede spagnola, rapido nel recupero in profondità, efficace sia nella linea a quattro che in quella a tre, e capace di impostare l’azione senza rinunciare alla sostanza difensiva. Nelle ultime stagioni alla Lazio ha accumulato oltre cento presenze ad alto livello, poco spettacolare ma estremamente efficace, guadagnandosi anche la convocazione in Nazionale spagnola. La sua crescita è stata costante: sbarcato a Formello quasi in silenzio, nel giro di due stagioni è diventato un punto fermo della retroguardia biancoceleste, con prestazioni di spessore contro avversari sulla carta molto più quotati. Proprio Tare, prima di lasciare la società, ha impostato la trattativa con l’altra sua storica ex, credendo molto nelle sue potenzialità, definendolo tra i centrali con maggiore prospettiva nel calcio italiano. Resta da capire se sotto la guida di Amorim riuscirà ad affermarsi definitivamente, come molti osservatori sostengono già da tempo.

Dettagli dell’operazione: piano a lungo termine, sarà il perno difensivo per i prossimi anni

L’accordo tra le parti è di lunga durata, a cifre non banali considerando gli standard di RedBird: contratto quinquennale con ingaggio intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati a obiettivi di squadra e individuali. Costo totale dell’operazione riportato sulla base di 27 milioni di base fissa più 3 legati a bonus di squadra. Metà del gruzzolo sarà versato al Real, grazie alla clausola di rivendita inserita al momento della cessione in Italia, meccanismo che rende l’operazione equilibrata per tutti i soggetti coinvolti. Con un’accelerazione decisiva agli inizi del mese, il Diavolo ha superato Napoli (nuovo club di Allegri, che già lo aveva richiesto ai tempi rossoneri) e Atalanta, sfruttando il rapporto privilegiato tra la ex dirigenza e il giocatore e la volontà del diretto interessato di approdare in un club con ambizioni europee di alto livello (anche se passerà la stagione forgiandosi tra Serie A e Europa League). Gila arriva nel pieno della maturità calcistica (compirà 26 anni a ridosso della prima di campionato), senza necessità di lunghi periodi di ambientamento e con la possibilità di diventare subito un elemento chiave della difesa rossonera. Sotto il profilo tecnico-tattico, il centrale catalano porta coperture a un reparto che ha mostrato, nella scorsa stagione, fragilità sui calci piazzati e falle evidenti in fase di non possesso. La sua velocità di recupero e la capacità di giocare con entrambi i piedi lo rendono adattabile alle esigenze di Amorim, che predilige difensori mobili e partecipi alla manovra (rispetto alla filosofia di Allegri, una rivoluzione copernicana, come ha chiaramente lasciato intendere durante la conferenza di presentazione). Potrà alternarsi o affiancare i centrali attualmente in rosa, Gabbia e De Winter, garantendo maggiore profondità alla rosa e riducendo il rischio infortuni o cali di forma. L’investimento è importante ma ragionato, in linea con una strategia di mercato che privilegia qualità note e impatto immediato rispetto all’ennesimo salto nel vuoto. Gila non è soltanto un centrale forte: è un giocatore che conosce già le insidie della Serie A, il ritmo delle partite italiane e le caratteristiche degli attaccanti contro cui si confronterà regolarmente. Con questo arrivo il Milan rafforza le fondamenta del proprio progetto, con un elemento esperto e ritenuto funzionale al gioco, con l’obiettivo di tornare a puntare in alto dopo l’arrivo di Gonçalo Ramos e la conferma dei figliol prodighi Camarda e Comotto.